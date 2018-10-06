Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerinde göreve gelmesi halinde tekerlekli sandalye basketbol takımı kuracağını açıklamıştı. Ancak Başkan Koç’un hâlâ bu durumla ilgili bir çalışmasının olmaması engelli sporseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda bedensel engelli basketbolcu olan Doğan Serkan Ergül, FANATİK aracılığıyla Ali Koç’a mesaj gönderdi.

İşte Ergül’ün sözleri:

“Başkan bu branşı kuracağını söylemişti. Ben de bu işin içinden geldiğim için kendisiyle görüşmek istedim. Önce amatör şubeler sorumlusu İlker Dinçer ile bir görüşmem oldu. ‘Engelli camiası üzerinden kendisine rant sağlayan, Fenerbahçe ile hiçbir bağlantısı olmayan insanlar kendi ceplerini doldurmak için bu takımı kurmak istiyor. Madem böyle bir şey olacak, ben bu şubenin içinde yer almak, kurucusu olmak isterim. Hem armaya sevdalıyım, hem de basketbolcuyum.”

'Mali kriz engelmiş'

“Senelerdir, yağmur, çamur demeden stada gidiyorum. Fenerbahçe’nin içinden gelen bir ismin bu branşın içinde yer alması daha mantıklı. Bu takımı şu anda kurmak isteyenler stadın yolunu bilmiyor’ dedim. İlker bey ise mali krizden dolayı şu anda böyle bir şubenin açılamayacağını ancak beni en kısa zamanda Başkan Ali Koç ile görüştüreceğini söyledi. Şu anda tek isteğim bu konuyu Ali Koç ile görüşmek.”

Atalay Özçelikli