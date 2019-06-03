Doğan Erdoğan ile ilgili son dakika bilgileri... Doğan Erdoğan, Beşiktaş'a yaz transfer döneminde transfer olması muhtemel isimlerden. İsmi sık sık gündeme gelen genç oyuncu için taraftar da meraklı bir bekleyiş içerisinde. Beşiktaşlı futbolseverler, 'Doğan Erdoğan kimdir, mevkisi ne?" gibi soruların yanı sıra, "Doğan Erdoğan transfer oldu mu, kaç yaşında?" sorgulamaları da yapıyor.

Doğan Erdoğan'ın mevkisi ne?

Doğan Erdoğan, Avusturya ekibi Lask Linz'de kariyerine devam eden 22 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev yapıyor. Savunmanın önünde ön libero olarak görev yapan Doğan, 1.82 m boyunda ve 79 kilo. Zaman zaman forvet arkası pozisyonunda da görev yapabilen Doğan'ın güncel piyasa değerinin 500 bin Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

Doğan Erdoğan'ın kulübü

Doğan Erdoğan'ın 30 Haziran 2020'ye kadar Avusturya kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Samsunspor altyapısında yetişen ve 2006-2014 yılları arasında Kırmızı - Beyazlı ekibin alt yaş gruplarında gelişimini sürdüren Doğan, sezonun ilk yarısında Lask Linz forması ile 3 resmi maça çıktı. Doğan ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga 2 ekiplerinden Juniors OÖ'ye kiralandı.

Avusturya Bundesliga 2'de 14 maça çıkan 22 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol 2 asistle oynadı.