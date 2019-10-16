Trabzonspor’un sezon başında Avusturya’nın LASK Linz takımından transfer ettiği Doğan Erdoğan, o dönemde yaşadığı olumsuzlukları anlattı...

Erdoğan, Almanya 2. Lig takımlarından St. Pauli ’de forma giyen Enver Cenk Şahin’in Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek için yaptığı paylaşım sonrasında sözleşmesinin fesh edilmesinin büyük bir fiyasko olduğuna değindi.

Avusturya’da başından geçen bir olayı anlatan 23 yaşındaki oyuncu, “Benim soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın soyismi ile aynı. Bu yüzden benim kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Bunun dışında ekstra bir olay yaşamadım. Belki de cesaret edemediler. Cenk’in yaşadığı çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar” dedi.

Doğan Erdoğan ve Ogenyi Onazi, geçen yıl hayatını kaybeden Bordo-Mavili taraftar Gökhan Kılıç’ın anısına, Trabzon Merkez Karakaya İlkokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

‘Zirveyi hedefliyoruz’

Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçını da değerlendiren Doğan, “Bu hafta önemli bir maç oynayacağız. Lige iyi başladılar. Biz iyi başlamasakta hedeflediğimiz yere yakınız. Böyle futbol oynamaya devam ettiğimiz sürece önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman zirveyi hedefleriz. Üç kulvarda gidebilecek güçteyiz. Sakat oyuncular, dönmesiyle birlikte gücümüze güç katacaklar ve yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.