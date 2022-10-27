Doğan Engin: Evimizde seriyi devam ettireceğiz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Doğan Engin yönetiminde son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek Play-Off yarışına ortak olan Turgutluspor, çıkışını sürdürmek istiyor.

Kahramanmaraşspor'u deplasmanda tek golle mağlup eden kırmızı-siyahlılarda Doğan Engin, "Ligde bir çıkış yakaladık ve bu çıkışı sürdürmek için Kahramanmaraşspor maçına 3 puan parolası ile çıktık. Maçın başlama düdüğünden itibaren kazanmak için yapılması gerekeni yaptık. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa, zor bir zeminde öyle oynadık. Zor ve futbol oynamaya elverişsiz bir zeminde sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçı 1-0 kazandık, daha da farklı bir skorla kazanabilirdik. Bir kez daha sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Birde maç sonunda soyunma odamıza kadar gelip sevincimize ortak olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, şahsım, ekibim, oyuncularım adına teşekkür ediyorum. Bu hafta evimizde seriyi devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı. (DHA)