Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar, ligin 12’nci haftasında takımın birinci kalecisi Silviu Lung ve ikinci kalecisi İsmail Çipe’nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu.

Bu sezon 29 maçta forma giyen Doğan Alemdar, 2’si penaltı olmak üzere 90 kurtarış yaparken, kalesinde 35 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın kalecisi 9 maçta ise, kalesini gole kapadı. Doğan’ın başarılı performansı, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin dikkatini çekti. İki ezeli rakibin Kayserisporlu yöneticileri arayarak genç eldivenin durumunu sordukları öğrenildi. Doğan Alemdar’ın takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)