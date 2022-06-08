A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kaleci Doğan Alemdar, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

A Milli Takım formasını ilk kez giyen milli kaleci Doğan Alemdar, "İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım. Her genç gibi benim de hayalimdi bu formayı giymek. Hocamız bana bu şansı verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Saha sentetik olduğu için topun takıldığı bir pozisyon oldu, öyle bir pozisyon yaşandı. Maç içinde heyecanımı yendiğimi düşünüyorum. Gol yememem çok önemliydi. Gol yemeden grubu tamamlama hedefimiz var. Bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor"

Gençleşen bir takım olduklarını kaydeden Doğan, "Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Ağabey, kardeş, arkadaş gibiyiz saha içinde ve dışında. Bunu maçlara da yansıttığımızı düşünüyoruz. Güzel sonuçlarla bitirmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA



