Doğa Koleji basketbolda Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri; 8 erkek, 8 kız takımın katılımıyla 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Samsun’da gerçekleşti. Doğa Koleji, hem erkek hem kız takımında Türkiye şampiyonu olarak, 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, turnuvaya ilişkin: "Doğa Koleji spor başarılarıyla, özellikle basketbolda bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası final müsabakaları, 27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Samsun’da, Doğa Koleji’nin çifte şampiyonluk başarısıyla sona erdi. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle: "Kuruluşumuzdan bugüne en büyük temennimiz akademik başarılarının yanında takım sporlarında da başarılı ve uluslararası arenada temsil yeteneği güçlü nesiller yetiştirmek. Basketbol müsabakalarına katılarak birçok kez madalyayla dönen öğrencilerimiz, Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri’nde elde ettikleri çifte şampiyonlukla, ülkemiz adına yeniden bir gurur tablosu yaşattılar" dedi.

İki kupa birden kazanmanın coşkusunu yaşadılar

Şampiyonaya 8 erkek, 8 kız takımı katılırken, Doğa Koleji 3 erkek 1 kız takımıyla katılmaya hak kazandı. Çıktığı ilk maçlardan itibaren rakiplerine ezici bir üstünlük kuran İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi kız basketbol takımı finalde karşılaştığı Düzce Kültür Anadolu Lisesi’ni 70-53 yenerek şampiyon oldu. Doğa Koleji’nin sportif genç kızları bu yıl mağlubiyet yüzü görmedi.

Şampiyona, erkek takımlar arasındaki maçlarda büyük çekişmeye sahne oldu. Takımlar arası rekabet izleyenlere seyir keyfi verirken, erkekler finalinde İstanbul Esenyurt Okyanus Koleji’ni 74-69 yenen İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Hem kızlar hem erkeklerde başarı elde ederek iki kupa birden kazanmanın coşkusunu yaşayan Doğa Koleji öğrencileri, Yunanistan’ın Girit adasında gerçekleşecek olan ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Turnuva, 12-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Doğa Koleji’nin çeşitli takım sporlarında 6 tane dünya şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Ali Rıza Lüle, “Basketbolda hem kızlarda hem erkeklerde başarı elde ettik. Doğa Koleji sportif takımları, 2008 yılından beri spor karşılaşmalarında ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyor” dedi.

Doğa Koleji basketbol takımları, 2015 ve 2017’de düzenlenen ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda kupaya kız-erkek takımları olarak birlikte giderek Türkiye’yi başarıyla temsil etmişti.

Barış Akgün, “Şampiyonluğa çok odaklanmıştık ve başardık”

Doğa Koleji Lise Genç Kız Takımı Antrenörü Barış Akgün, çok mutlu olduklarını kaydederek, “Üç dört yıldan beri öğrencilerimizi bu düzeye getirmek için okulumuzun yapmış olduğu bir organizasyon var. Yıllardır hem erkeklerde hem de kızlarda birçok branşta şampiyonluk için oynayan bir okuluz. Eğitimle sporu paralel olarak kaliteli bir şekilde sürdürüyorlar. Amacımız dünya şampiyonu olmak. Bunun için de ilk olarak Türkiye şampiyonu olmamız gerekiyordu. Samsun’da istediğimiz neticeye ulaştık. Şampiyonluğa çok odaklanmıştık ve başardık” dedi.

“Her fırsatta antrenman yaptık”

Şampiyonluğa nasıl hazırlandıklarını da aktaran Akgün, “Bulduğumuz bütün fırsatlarda antrenman yaptık. Öncelikle paylaşmayı, saha içerisinde herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini paylaştık. Onlar da buna en iyi şekilde uyum gösterdiler. Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ettiler. ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kızlarımız çok bilinçli. Ülkemizi milli bir organizasyonda temsil edecekler. Umuyoruz ki istediğimiz neticeyi alacağız” diye konuştu.

Şevval Gül, “9 senedir basketbol oynuyorum”

Doğa Koleji 12. sınıf öğrencisi Şevval Gül, çok mutlu olduklarını belirterek, "Başladığımız ilk günden beri bunu istiyorduk. Hepimiz dört farklı takımdan toplanarak bir takım kurduk. Hepimiz şampiyon olmak ve ülkemizi temsil etmek istiyorduk ve başardık. Yunanistan’dan madalya ile dönmek istiyoruz” dedi. Basketbol oynamaya 2010 yılında başladığını da söyleyen Gül, “9 senedir basketbol oynuyorum. Haftada en az üç gün antrenman yapıyorum. Basketbolu seçmemin nedeni; küçükken abimle oynuyordum. Basketbol oynamayı çok sevdim ve profesyonel olarak bu alanda ilerlemek istedim" diye konuştu.

Miray Balotu, "Birlik olduk ve şampiyon olduk"

Doğa Koleji 12. sınıf öğrencisi Miray Balotu, "Sezonun başından beri şampiyon olmayı bekliyorduk. Hepimizin hedefi birdi. Birlik olduk ve şampiyon olduk. İki yıldır Yunanistan’da yapılacak olan şampiyonaya hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Basketbola küçük yaşlarda başladığını belirten Balotu, okulda yapılan seçmelere katılarak basketbolla tanıştığını ve 8 yıldır bu sporla ilgilendiğini kaydetti. Miray, ileride A takımlarda oynamak istediğini de söyledi.

Gediz Çizmeli: "Dünya Şampiyonasında İzmir’i ve Türkiye’yi temsil edeceğiz"

“Hedefimiz hep şampiyon olarak Dünya Şampiyonasına katılmaktı" diyen Doğa Koleji Lise Erkek Takım Antrenörü Gediz Çizmeli, "Dünya Şampiyonasına İzmir’den katılan takım daha önce olmadı. Biz bunu başaracağımıza ilk günden beri inanıyorduk. Sonunda başardık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sene bir yaş küçük olarak Türkiye ikincisi olduk. O günler, bugünlerin habercisiydi. 17 yıldır antrenörlük yapıyorum. Çok yetenekli oyuncularım oldu ama bir daha bu karakterde oyuncularımın olacağını düşünmüyorum. Finallerde ilk gün kaybederek başlasak bile şampiyon olacağımızı biliyorduk. Dünya Şampiyonasında İzmir’i ve Türkiye’yi temsil edeceğiz. Oradan da şampiyonluk kupasıyla dönerek hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Şampiyonası için "Kazanmasını bildik" diyen Doğa Koleji Lise Erkek Takım Kaptanı Hakan Çakır ise şu ifadelerde bulundu: "Takımdaki arkadaşlarım 4-5 senedir beraber oynuyor. Sonunda hedefimize ulaşıp Türkiye Şampiyonu olduk. Final maçını da hep önde götürdük, hiç geriye düşmedik. Dünya Şampiyonasında da Türkiye’yi temsil edeceğimiz için mutluyuz. Hedefimiz tabi ki şampiyonluk."

Doğa Koleji Lise Genç Kız Takımı, okulun Florya’daki yerleşkesinde şampiyonluk pastasını keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Her iki takım da Yunanistan’da yapılacak olan ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’na hazırlığını hız kesmeden sürdürüyor.

İHA