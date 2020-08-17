DMAX, dünyanın en büyük espor şirketi ESL ve DreamHack ile birlikte dört üst düzey Counter-Strike: Global Offensive turnuvasının Türkiye yayın hakları için anlaşma sağladığını duyurdu. İmzalanan anlaşma sonucu DMAX Türk espor severleri, TV’de ve kendi dijital mecralarında Counter-Strike: Global Offensive turnuvalarının Türkçe yayınları ile buluşturacak.

ESL One Cologne Online Şampiyonası’nın 28-30 Ağustos’ta gerçekleşecek final karşılaşmalarıyla başlayacak iş birliği, ESL’nin 2020’deki IEM müsabakalarının yanı sıra, İzmir’deki Türkiye Ulusal Şampiyonası gibi önde gelen espor turnuvalarını hem TV’de hem de dijital platformlarda yayınlama haklarını da içeriyor.

DMAX Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Unai Iparragirre; “ESL ve Dreamhack ile bu iş birliğini başlattığımız için çok mutluyuz. İzleyicilerimizin büyük bir kısmı esporu ilgi ile takip ediyor. Bu ortaklığın sonucunda DMAX, esporun yeni adresi olacak. ESL One Cologne Online Turnuvası’nın 28-30 Ağustos’ta gerçekleşecek final karşılaşmaları ile Counter-Strike:GO turnuvalarını DMAX’ten yayınlamaya başlayacağız.”dedi.

“Bu iş birliğini başlattığımız için çok heyecanlıyız. Türkiye’de böylesine güçlü bir ortakla yer almak, esporu Türk izleyicisine daha da yakınlaştıracak” diyen ESL’in Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkanı Frank Udo, DMAX ile Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşmayı ve espor severler ile iletişimlerini daha da geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

“DMAX ile bu iş birliğini başlattığımız için çok mutluyuz.” diyen Dreamhack CEO’su Roger Lodewick, “Bu iş birliği sayesinde Türkiye’de yaşayan espor severlerin evlerine konuk olacağız. Türk espor severlerin kaçırmaması gereken turnuvaları, Türkçe olarak takip edecek olmaları bizleri çok heyecanlandırıyor.” diye ekledi.