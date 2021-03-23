Djokovic, şantaj tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Sırp model Natalija Scekic, bir iş adamının dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'e şantaj yapması için kendisine para teklif ettiğini dile getirdi. Planın Djokovic'in evliliğini sona erdirmek olduğu bildirildi.

Scekiç Svet & Scandal dergisine verdiği demeçte, bir bir İş adamının Djokoviç'i baştan çıkarması ve ardından onları birlikte filme alması karşılığında kendisine 60 bin avro teklif ettiğini söyledi.

"Aşağılanmış hissettim"

Güzel model yaşananları "Bir adamın benimle temasa geçtiği doğru. Onu Londra'dan tanıyorum ve onu ciddi bir adam olarak görüyorum. İşlerine aşinayım ve iyilerdi. Benden randevu istediğinde, bunun bir iş meselesi olduğunu düşündüm. Ancak konuşma ilerledikçe hayatımla hiçbir ilgisi olmadığını anladım. Bana Novak'ı baştan çıkarmam ve filme almam gerektiğini söylediğinde bunun gizli bir kamera olduğunu düşündüm. Bana bunun karşılığında 60.000 euro alabileceğimi ve istediğim yere seyahat edebileceğimi söyledi. Şaka olduğunu söylemesini bekleyerek güldüm, ama adam çok ciddiydi. Çok kırılmış ve aşağılanmış hissettim" sözleriyle anlattı. Natalija Scekic, şaşkınlığının üstesinden gelemese de, Djokovic'in imajının lekelenmemesi için teklifi geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

7 yıldır evliler

33 yaşındaki Djokovic, eşi Jelena ile 7 yıldır evli ve çiftin 6 ile 3 yaşlarında iki çocuğu var.