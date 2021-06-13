Djokovic, Federer ve Nadal’ın rekoruna ortak olmaya yaklaştı

Novak Djokovic, kariyerinin 19. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, 20’şer grand slam şampiyonluğu ile tek erkeklerde rekora ortak olan rakipleri İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal’a bir adım daha yaklaştı.

Fransa Açık’ta yaşadığı 13 şampiyonlukla turnuvanın açık ara en başarılı oyuncusu konumundaki Nadal’ı yenerek finale kalan Sırp tenisçi, 2016’nın ardından turnuvadaki ikinci zaferine ulaştı.

Kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan 22 yaşındaki Stefanos Tsitsipas ise bu turnuvada zirveye çıkacak ilk Yunan tenisçi olma fırsatını değerlendiremedi.







