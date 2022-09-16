Karadeniz temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Djaniny, Kızılyıldız karşısında oyunda kaldığı süre boyunca çok iyi bir performans ortaya koydu.

Özellikle ilk yarıda konuk takımın savunması, hücumun sağında görev yapan Djaniny'yi durdurmakta çok zorlandı. İkili mücadelelerde de rakiplerine karşı ayakta kalan 31 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada ise yerini alkışlar arasında Umut Bozok'a bıraktı.

Hedef Gaziantep maçı

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor 'un bu sezon ligde ilk6 haftada2yenilgisi bulunuyor. Geçen sezonun toplamında sadece iki kez mağlup olan Karadeniz temsilcisi, Kızılyıldız galibiyetinin moraliyle bu kez Akyazı'da Gaziantepspor'u hafta sonu devirip, Milli araya çok daha keyifli bir şekilde girmeyi amaçlayacak. Özellikle transferin son günlerinde takıma katılan isimlerin de bu süreçte, özel çalışmalarla uyum sürecini daha çabuk aşmaları sağlanacak.

4 oyuncuya milli davet

Bordo-Mavililer'de şu ana kadar 4futbolcuya ülkelerinden Milli davet geldi. Transferin son gününde gelen Maxi Gomez, Uruguay Milli Takımı'na çağrıldı. Gomez'in yanı sıra Stryger Larsen'i Danimarka, Manolis Siopis ile Anastasios Bakasetas'ı da Yunanistan Milli Takımı aday kadroya davet etti. Bugün açıklanacak A Milli Takımımız kadrosunda ise Trabzon'dan kimlerin olacağı merakla bekleniyor.