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Djaniny: Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz.

Süper Lig lideri Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırladı. ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Djaniny mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
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Djaniny: Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz.

Süper Lig lideri Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırladı. ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Djaniny mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında gol atma başarısı gösteren futbolcu, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz." sözlerini dile getirdi.

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