Djaniny: Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz.
Süper Lig lideri Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırladı. ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Djaniny mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig lideri Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırladı. ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Djaniny mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın 59. dakikasında gol atma başarısı gösteren futbolcu, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz." sözlerini dile getirdi.