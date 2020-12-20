Djaniny attı 3 puan geldi

Sezon başında Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Djaniny Semedo, Karadeniz ekibinin yolunu tutmuştu. Trabzonspor'a fizik olarak yüzde 100 hazır gelmeyen Yeşil Burun Adalı golcü, şans bulduğu kısıtlı sürelerde de pek etkili olamamıştı.

Fizik açığını kapatmaya başlayan ve Rize karşısında 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu siftah yaptı. 65'te Marlon'un ortasında topu iyi kontrol eden ve şık hareketlerle kaleci Gökhan'ı geçen tecrübeli oyuncu ağları sarstı ve hem Trabzonspor'a galibiyeti getirdi hem de Bordo- Mavililer adına ilk golünü kaydetti.