Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba, bir süredir yönetimden alacağını isteyen ve bu nedenle idmanlara çıkmayan Brice Dja Djedje'yi takımda görmek istemediğini açıklamıştı. Sezon başı Ankaragücü'nden transfer edilen Djedje'nin disiplinsiz olduğunu ifade eden Aybaba, bir yaptırım uygulama zamanı geldiğini ifade etmişti.

Dja Djedje'den açıklama geldi

Samet Aybaba'nın sadece 1 hafta önce göreve geldiğine değinen tecrübeli futbolcu, ''Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın.'' açıklamasını yaptı.

Samet Aybaba ne demişti?

“Djedje bir müddet bizimle antrenmanlara çıkmayacak. Adebayor’un ayağında sakatlığı var, tedavisi sürüyor ama Djedje ile ilgili kulübün bir yaptırım uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Onlara da bunu söyledim. Burası marka, markayı yüksek tutmak lazım. Eğer onu yüksek tutmazsanız o zaman başka sorunlar yaşarsınız. Takım bütünlüğüyle ilgili birleştirmeye çalıştığınız şeyleri kaybetmeye başlarsınız. Bu nedenle bir daha Djedje’yi bu takımda görmek istemiyoruz. Hem saha içinde katkısının olmadığından hem de saha dışında takımı rahatsız edecek kötü, disiplinsiz davranışta bulunduğundan. Burada hem içeride hem dışarıda hem de performansla ve davranışla ilgili bir şey yapmazsak takım bütünlüğünü bir araya getiremeyiz.”