Kayserispor'da gerilim... Ligin galibiyetsiz tek takımı İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, Djedje'yi takımda görmek istemediğini açıklamıştı. Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Brice Dja Djedje, sosyal medya hesabından Samet Aybaba'ya sert bir mesaj gönderdi.

Djedje'nin ''Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın.'' açıklamasının ardından tecrübeli futbolcunun kariyeri ve kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Dja Djedje kimdir?

23 Ara 1990'da Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Brice Dja Djedje, futbola PSG'de başladı. 20 yaşında Evian'ın yolunun tutan sağ bek oyuncusu, 2014 yılında Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'ya 700 bin euro karşılığında transfer oldu. 2 yıl boyunca Marsilya'da forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Dje, 3.6 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer oldu. 2 yıl boyunca İngiliz ekibinde görev alan başarılı futbolcu, 2018'e Lens'e kiralanmasının ardından sezon sonu Ankaragücü'ne transfer oldu.

Sağ bek ve ön liberoda forma giyebilen Dje, sezon başı Kayserispor'a transfer olmuştu.