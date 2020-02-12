İshal durumu en çok yaz aylarında kendini gösterir. Aynı şekilde genelde ele alınan farklı diyetler de çoğunlukla yaz aylarında gerçekleştirilir. Vücutta aşırı su kaybına sebebiyet veren ishal ise ilaçlar üzerinden tedavi yönteminin yanı sıra, doktor kontrolü altında uygulanan diyet üzerinden de iyileşme süreci sağlanır.

Diyette İshal Olunca Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diyet esnasında ishal sorunu ile karşı karşıya kalmak mümkün. Her ne kadar sağlıklı beslenme gerçekleştirilse dahi farklı hava koşulları, mevsimsel şartlar ve bazı yanlış besinler bu sorunları yaratabilir. Dışkı sırasında ve miktarı ile hacmi üzerinden yaşanan artışa ise ishal denir. Değişik nedenlerden dolayı ishal ortaya çıkabilir. Özellikle kanalizasyonun karıştığı sular, durgun sular, iyi ilaçlanmış olan sular bazı mikroplar ile beraber ishal problemlerine neden olabilir.

Aynı zamanda çiğ sebzelerle hazırlanmış salatalar, buzdolabına koymayı unutulmuş yemekler ya da iyi yıkanmamış meyveler gibi pek çok durum buna sebep verebilir. Ancak ne olursa olsun böyle durumlarda mutlaka diyete devam edilmesi en önemli unsurlar arasında geliyor.

İshal Olunca Diyeti Bozmayın

İshal döneminde vücut pek çok farklı belirti ve tepki ile karşı karşıya kalır.

- Vücutta aşırı su ve elektrolit kaybı,

- Deri tonusu üzerinde azalma,

- Ani kilo kayıpları,

- Halsizlik,

- Kalp ritim bozuklukları,

- Böbrek yetmezliği,

- Karın ağrısı ve karında burkulma,

- Şuur bozuklukları,

- İştahsızlık,

- Ateş,

Genelde ishal durumunda doktora başvurulması gerekir ve ilaç tedavisine başlanır. Ancak ishal sorunu ile karşı karşıya kalındığında sıvı ve elektrolit kaybı az olabiliyor. Böyle zamanlarda hastaya özel olarak diyet uygulanır. Böylece belirli bir denge yakalanarak İshalden daha sağlıklı şekilde kurtulma imkanı elde edilir. Bu sebepten ishal olunduğu zamanlarda diyeti bozmadan devam etmeye özen gösterilmelidir.

İshal Olunca Örnek Diyet Listesi

İshal durumlarında uygulanması gereken örnek diyet listesi bulunur. Bu diyet listesi hem sağlıklı şekilde kilo verme imkanı sağlarken hem de İshalden kurtulma olanağı tanır.

Kahvaltı:

- Limonlu çay,

- 1 veya 2 dilim ekmek,

- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde az yağlı beyaz peynir,

Ara öğün:

- 1 veya 2 bardak tuzlu ayran,

- 1 porsiyon mevsimsel meyve,

Öğlen:

- 120 gram değerinde haşlanmış veya fırında et,

- 1 kase yoğurt,

- Az yağlı bir tabak pilav ya da pirinç pilavı,

- 1-2 dilim ekmek,

Ara öğün:

- 1 adet yağsız peynir ya da galeta,

- 1 bardak tuzlu ayran,

Akşam:

- Yağsız 1 tabak patates püresi,

- 1 tabak yoğurtlu pirinç çorbası,

- 1-2 dilim ekmek,

- 1 kase yoğurt,

Son öğün:

1 porsiyon mevsimsel meyve,

Bu diyeti uygulamak suretiyle sağlıklı şekilde ishalden kurtulma imkanı elde edilebilir. Yani ishal olunduğu zaman diyeti bırakmaya gerek yoktur; aksine sağlık açısından çok daha önemli katkılar sağlar.

İshal Olunduğu Zaman Diyetin Önemi Nedir?

İshal olunduğunda diyete devam etmek pek çok önemli faydayı getirmektedir. Bu yüzden düzenli olarak hem diyet uygulanmalı hem de doğru besin kaynakları ile İshalden kurtulma şansı yakalanmalıdır.

- Kaybedilmiş olan su ve elektrolit yerine konur.

- Gerekli besin öğeleri alınır ve enerji kazanılır.

- Bağırsakların çalışması için posalı yiyecekler alınır.

- Bu dönemde haşlama ve fırında pişirme yöntemleri üzerinden besinler tüketilir.

- Genelde yağsız veya az yağlı besin kaynakları tüketilir.

- Sağlıklı biçimde kilo kaybı yaşanır.

Bu gibi pek çok sebepten dolayı ishal olunca diyeti bozmadan devam etmek, sağlığın yeniden kazanılması konusunda önemli bir etmen taşımaktadır.

İshal Yaşanmaması İçin Neler Yapılması Gerekir?

İshalin önüne geçebilmek için ele alınması gereken belli başlı bazı kriterler mevcuttur.

- Kişisel temizliğe dikkat ederek eller daima temiz tutulmalıdır.

- Su kaynatılarak içilmeli ya da şüpheli sular içilmemelidir.

- Sebze ve meyvelerin bol su ile yıkanması gerekir.

- Tüketilen besinlerin son kullanma tarihlerine bakılmalıdır.

- Az pişmiş ya da çiğ etlerden uzak durulmalıdır.

- Alan sürekli steril ve hijyenik kalmalıdır.