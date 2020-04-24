Diyetisyen Duygu Gencel’den futbolculara önemli mesajlar

Korona virüs salgını nedeniyle yeşil sahadan ve takım idmanlarından uzak kalan futbolcular, evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürürken, Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel’dan oyunculara önemli mesajlar geldi. İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Gencel, evlerinde çekilen futbolcuların bu süre zarfında doğru beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Futbolcuların kas kütlelerini kaybetmemeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, “Beslenme sporcular için her dönemde çok gerekli. Kulüp bünyesinde, normal lig sürecinde antrenmanlara özgü protokoller gerçekleştiriyoruz. Maç öncesi, maç günü ya da idmanlara özgü beslenmeler oldukça farklılaşıyor. Menüler buna uygun olarak hazırlanıyor. Futbolcuların kas kütlelerini kontrol etmeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Futbolcuların antrenmanları azalsa bile belli periyotlarda beslenmeleri, oyuncuların kas kütlelerini güçlü tutan bir durum. Şu an mevcut şartlarda futbolcuların maç yoğunlukları yok ama yine de daha düşük kalorilerde daha planlı beslenmeleri, doğru besin gruplarını almaları futbolcular için çok önemli” diye konuştu.

“Bu dönem Omega 3’ün varlığı çok önemli”

Futbolcuların beslenme saatleri için doğru bir düzen oturtmaları gerektiğini söyleyen Gencel, “Sporcuların mutlaka saat düzenini oluşturmaları gerekiyor. Belki 3-4 öğün olmasa bile en azından saat planlamalarının hep aynı zamanda olması gerekiyor. Biz, sporcularda karbonhidratları çok istiyoruz özellikle maç günü ya da maçtan önceki gün yaptığımız protokollerde. Ama şu süre zarfında biraz daha bunları kısıtlayıp, biraz daha sebze-meyve ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. İki öğünde de mutlaka hayvansal ya da bitkisel olacak şekilde protein almaları önemli. Bu hem bağışıklık hem de kas kütlelerini korumak için sporcular adına çok daha iyi olacaktır. Bu dönemde proteinler ön plana çıkıyor. Omega 3’ün varlığı çok önemli. Çünkü Omega 3 bünye için çok önemli bir bileşim. Bu da balıkta daha çok var. Biz bu sürçte haftanın iki günü mutlaka futbolculara balık öneriyoruz. Bitkisel proteinlerde de haftanın iki günü mercimek, kuru bakla gibi besinlere yer verebilirler. Bu süreçte yine çinko gibi e vitamini gibi bazı yapılar da ön plana çıkıyor. Bunlar genelde yağlı kuru yemişlerde var. Ama bu kavrulmamış ve tuzsuz olması gerekiyor. Ceviz, badem gibi kuru yemişleri de günlük 30 gram mutlaka ara öğünlerinde almaları gerekiyor. Bu dönemde çok dikkat etmeleri gereken şey tabaklarının büyük kısmını sebze ve meyvelerle doldurmaları gerekiyor. Burada da meyve sularını çok önermiyoruz. Taze sıkılmış meyve suları sporcuları antrenman sonrası evet toparlanmalarını hızlandırıyor ama şu dönemde meyvenin kendisini yemelerini istiyoruz. Günlük 4-5 porsiyon meyve tüketmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Uyku düzenlerini korumalılar”

Beslenme kadar futbolcuların evde kaldıkları sürede uyku düzenlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, “Uyku en önemli basamak. İyi beslenme kadar, iyi dinlenmeleri de önemli. Kas kütlelerinin ve performanslarının yapısı dinlenme oluyor. Bu nedenle saat dilimlerini bozmamaları gerekiyor. Şu an yoğun antrenman yapmasalar bile var olan kas kütlelerini ve performanslarını kaybetmemek için geç saatlere kadar uyanık kalmaları ya da öğle saatlerine kadar uyumaları bağışıklıklarını da düşüren bir konu. Bunu yapan oyuncuların dikkat etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Futbolcularımıza bilgilendirme videoları gönderdik”

Futbolcuları bıraktıkları kilolarda karşılamak istediklerini söyleyen Gencel, “Kulüp olarak özellikle sıkı şekilde belli periyotlarda sporcuların kilolarını takip ediyoruz. Futbolcular da hangi kilo ağırlıklarında en iyi performansını verdiklerini biliyorlar. Biz bu süre sonunda onları bu kilolarda bekliyor. Biz bütün futbolcularımıza ve akademimize bir video ile bilgilendirme gönderdik. Biz ligler başladığında da rutinimize başlayacağımızı düşünüyoruz” dedi. Futbolcuların bu salgın sonrası destek alabileceklerini de belirten Gencel, “Ruhsal sağlığımız, beslenme ve motivasyonda çok önemli bir rol oynuyor. Sadece bu sürede değil normal şartlarda da bu önemli. Bu sürede sporcunun biraz düzeni bozulduysa bir destek alması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

“Olumsuz tablolar için planlarımız hazır”

Virüs süreci sonrası her türlü olumsuz tabloya karşı planlarının hazır olduklarını açıklayan Gencel, “Kulüp bünyesinde beslenme çok ön planda tutuluyor. En kaliteli besine, en hijyenik besine dikkat ediyoruz. Korona virüs sürecinden sonra belki bir futbolcumuzun kondisyonunun düşmesi ya da beklediğimiz kilo ağırlığında gelmeme durumu olabilir. Bu olursa yeni beslenme planlaması konusunda da düşündüğümüz stratejiler var. Ama biz takibimizi yapıyoruz. Amacımız onları beklediğimiz kilo aralığında bulmak” dedi.

“Mevcut şartlarda karbonhidrat ilgimizi biraz azaltabiliriz”

Futbolcuların yemek tabaklarını renkli gıdaları seçmeleri gerektiğini söyleyen Gencel, “Özellikle sporcuların bu süreçte düzenlerini bozmamaları gerekiyor. Saat planlamalarına uyarak belli öğün planlaması ile çeşitli tabaklar oluşturmaları gerekiyor. Bu tabakların içinde protein, sebze-meyvelerin olması gerekiyor. Yani renkli tabaklar olmalı. Bu bağışıklıkları ve kas kütleleri için çok çok kıymetli. Burada koruyucu besinlere de yer verilebilir. Renkli beslenmeleri bağışıklıklarını çok koruyacaktır. Bu virüsten de koruyacaktır. Saatli beslenmeleri, uyku kalitelerini bozmamaları gerekiyor. Şu an takım idmanları ve maçlar olmadığı için, bireysel antrenmanlar yaptıkları için biraz karbonhidrat ilgimizi biraz azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

İHA