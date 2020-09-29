Geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen ve bu sezonun başında devam kararı alınmasına rağmen daha sonra yolların ayrıldığı Şenol Demir, kısa bir aradan sonra yeniden yeşil-kırmızılı camia ile buluştu.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, futbolculuğunda Diyarbakırspor’da önemli izler bırakan Şenol Demir ile yeniden anlaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Demir’in Diyarbakır halkı tarafından sevildiğini belirten Avşar, “Diyarbakır halkının ve taraftarının sevgisini kazanan teknik direktör Şenol Demir ile daha önce yüreklere atılmış olan imzayı bugün kağıda dökmek istiyoruz. Diyarbekirspor’a ve Diyarbakır halkına hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İHA