Diyarbekirspor’da kaleci Gökhan ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbakırspor’da yaprak dökümü başladı.

Yeşil kırmızılı takıma 2017 yılında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’dan gelen ve önemli maçlara imza atan kaleci Gökhan Yenigün, Diyarbekirspor’dan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, ayrılık kararını sosyal medya hesabında duyurdu.

Gökhan, sosyal medya hesabında, "Diyarbekirsporla bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Diyarbekirspor’a bundan sonraki yıllar da başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

İHA