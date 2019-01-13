Diyarbekirspor’da ayrılan futbolcu sayısı arttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da ayrılan futbolcu sayısı 13’e yükseldi.

Ligin ilk yarısını şampiyonluk yarışının çok uzağında tamamlayan Diyarbekirspor’da ayrılan futbolculara yenileri eklendi. Daha önce de Gökhan Ünver, Gökhan Yenigün, Erman Taşkın, Aziz Ceylan, Tugay Adamcıl, Emre Pehlivan, Tolga Şahin Sefacan Taşkolu ve Selman Sefinç gibi isimlerle yollarını ayıran yeşil kırmızılı ekipte, Özgür Kedikli,Saffet Gurur Yazar ve Fikret Topaloğlu'nun ayrıldığı belirtildi.

Giden futbolcuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız veren Diyarbekirspor, şuana kadar kadrosuna 7 oyuncu takviye etti. Yeşil kırmızılı takım, Serik Belediyespor'dan Taner Çekiç, Tuzlaspor'dan Faruk Yaldıran ve Serhat Koruk, Düzcespor'dan Salih Sefercik, Darıca G.B'den Raşit Sevindir ve eski oyuncusu Vedat Budak'ı transfer etti. 4 futbolcunun daha transfer edileceği belirtiliyor.

İHA