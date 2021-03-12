Diyarbekirspor, zirveyi averajla Bucaspor 1928’e kaptırdı

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Diyarbekirspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip, 7’de Emre Gemici’nin attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapadı. Emre, 61’de takımının 2. golünü kaydetti: 0-2. 62’de Onat, ev sahibinde kırmızı kart gördü. 67’de Baran Işık, farkı 1’e indirdi. 85’te sahneye çıkan Akın Akman ile konuk yine 2 farka ulaştı: 1-3. Ancak Diyarbakır ekibi, pes etmedi. Önce 86’da İbrahim Has, takımını umutlandırdı, 90+3’te Mehmet Fuat Gölbaşı, maçın skorunu belirledi: 3-3.

Mücadeleleri yetmedi

Diyarbekirspor, müthiş bir mücadele ile uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen 1 puanı kurtardı ancak zirveyi 1928 Bucaspor’a kaptırdı. Diyarbekir, gelecek hafta ligde kalma mücadelesi veren Çankaya FK ile kozlarını paylaşacak. 3. sıradaki yerini koruyan Yeşilyurt ise Belediye Derince ile karşı karşıya gelecek.