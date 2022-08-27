Diyarbekirspor-Uşakspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi yönetimi devredilen Uşakspor, çok büyük oranda yenilediği kadrosuyla ilk hafta maçında Diyarbekirspor'a konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Sezon öncesi teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getiren Uşakspor, sportif direktörlük için de Recep Yazıcı ile anlaşıldığını duyurdu. Uşakspor'un yeni yönetimi lig maratonu öncesi daha önce anlaştığı Kuşadasıspor'dan 29 yaşındaki sol bek Mehmet Bağlı, Adana Demirspor’un 19 yaşındaki genç ön liberosu Oğulcan İnanç, Başakşehir’in 19 yaşındaki sol beki Barkın Yiğit, Kahta 02 Spor'dan 23 yaşındaki sol kanat Ömer Faruk Canbirdi, Hendekspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Yavuz Alemdar, Nazilli Belediyespor'da 21 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'in transferlerini de açıkladı. Altyapıdan Baran Okutan'ı profesyonel yapan kırmızı-siyahlılar, iç transferde Yener Berke, Şamil Başaran, Resul Türkkalesi, İbrahim Bağcı, Alperen Soysal, Alihan Şentürk ve Murad Han Gönen'le anlaştı.