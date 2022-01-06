Diyarbekirspor transfer atağında

2. Lig’deki ilk sezonunda en az play-off’a kalma hesapları yaparken, ilk yarıda umduğunu bulamayan Diyarbekirspor’da şu ana kadar takımdan Sinan Akaydın, Utku Şen, Okan Dernek, Abdülaziz Solmaz, Fırat Arıkan, Volkan Altınsoy ve Erkan Taşkıran ayrıldı. Bazı oyuncularla daha yolların ayrılması bekleniyor.

Kulüp açıklamasında, "Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden takımımız çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde bizlerle devam eden oyuncularımızın ve aramızdan ayrılan oyuncularımızın akıbeti 'tamamen resmiyete döküldükten sonra' taraftarlarımıza duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Gerekli takviyeleri yapacağız"

Kamp çalışmalarını Antalya’da Teknik Direktör Soner Tolungüç nezaretinde sürdüren yeşil-kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör sorununu çözdüklerini belirten Başkan Turan İlgin, "Bu ligleri çok iyi bilen, deneyimli ve başarılı olan Soner hocamızla başarılı olacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılan oyunculara verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Takımımızın gücüne güç katacak takviyeler yapacağız. Taraftarlarımızın bundan endişesi olmasın" dedi.