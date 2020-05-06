Diyarbekirspor: TFF’nin liglerle ilgili kararına saygılıyız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Martta ertelediği Türkiye liglerinin haziran ayının ikinci haftasında yeniden başlayacağını açıkladı. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Lig müsabakalarının tamamı salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacağını belirten Özdemir, salgının gidişatına göre başka planları olduğunu da kaydetti.

TFF3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan liglerin Haziran ayının ikinci haftasında kaldığı yerden devam etmesi kararını saygı ile karşıladığını açıkladı.

Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, salgının ortaya çıkmasından itibaren ortaya koydukları duruşun devam ettiğini belirterek alınan karara saygılı olduklarını söyledi. Avşar, “Salgın ülkemizde görülüp maçlar ertelendiğinde insan sağlığının daha önemli olduğunu beyan ederek devletimizin alacağı her türlü karara saygılı olduğumuzu beyan ettik. Dün Sağlık Bakanı ile görüşen Futbol Federasyonu bugün kararlar aldı. Buna göre maçlar kaldığı yerden devam edecek. Bu karara saygılı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Takımımızı virüs tedbirlerine uygun şekilde lige hazırlayıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Kulüp olarak zaten gerekli tedbirleri almaya başlamıştık. Kulüp tesisimizi dezenfekte edip her türlü önlemi almış durumdayız. Futbolcularımız, bulundukları şehirlerin ilgili kurumlarından yasal izin alarak Diyarbakır’a gelecek ve idmanlara başlayacağız. Hedefimiz iyi bir şekilde hazırlanıp Play-Off mücadelesine kaldığımız yerden devam etmektir” dedi.

İHA