Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor

Diyarbekirspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmasını kazanarak ligde kalmayı önemli ölçüde garantilemek istiyor. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, 7’den 70’e tüm Diyarbakır halkını tribünlere davet ederek biletleri ücretsiz yaptıklarını söyledi. İlgin, ”Ligin bitimine az bir zaman kalmışken içinde bulunduğumuz bu zorlu yarışta esas amacımız, bizlere ve Diyarbakır halkına yakışır bir duruşla ligin bitimine kadar galibiyetlerle yolumuza devam etmektir. İçerisinde bulunduğumuz belirsizlik sürecinde ve acabalarla kafamızın karıştığı bu dönemde taraftarımızın ve Diyarbakır halkının desteğiyle evimizde oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçında en büyük destekçimiz yine sizler olacaksınız“ dedi.

“Birlikte başaracağız ”

2. Lig’deki ilk senelerinde zor haftalar yaşadıklarını ancak nihayetinde ligde kalacaklarına olan inancının tam olduğunu belirten İlgin, ”Durum ne olursa olsun henüz bu sene tanıştığımız 2. Lig’de kalarak yolumuza devam etmenin amacıyla oynayacağımız maçlarımızın galibiyetle sonuçlanmasını ve galibiyetlerimizi sizlere armağan etmeyi istiyoruz. Pazar günü evimizde oynayacağımız maçın biletleri tüm tribünler için ücretsizdir. 7’den 70’e tüm futbol severleri ve Diyarbakır halkını maça davet ediyorum. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

İHA