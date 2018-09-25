Diyarbekirspor - Samsunspor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eşleşmesinde TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, sahasında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

38'inci dakikada Samsunspor sağ kanattan Okan ile atak geliştirdi. Okan'ın ceza alanına havalandırdığı topla arka direkte buluşan Oğuz, topu göğsüyle yumuşattıktan sonra daha müsait pozisyondaki Erhan Şentürk'ü gördü. Erhan'ın şık röveşata denemesinde top az farkla yandan dışarı çıktı.

39'uncu dakikada Diyarbekirspor, kaptan Mustafa ile sağ kanattan atak geliştirdi. Mustafa'nın ceza alanına gönderdiği topun gelişine Emre Pehlivan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak Samsunspor ağlarını sarstı: 1-0.

44'üncü dakikada Samsunspor ceza alanı dışının sağ tarafında İlyas Kubilay ile serbest atış kazandı. İlyas Kubilay'ın sert şutu üst direkten geri döndü. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

58'inci dakikada İlyas Kubilay yaklaşık 35 metre mesafeden kaleyi yokladı. Top yan direğe çarparak yeniden oyun alanına döndü. Daha sonra Diyarbekirspor savunması tehlikeyi savuşturdu.

70'inci dakikada İshak sol çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan'dan dönen topa bu kez Bahattin vurdu. Kaleci Gökhan ani bir refleksle topu karşılayarak ikinci kez gole izin vermedi.

88'inci dakikada Samsunsporlu İlyas Kubilay uzaktan bir kez daha kaleyi yokladı. Sert şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi savuşturdu.

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Mustafa Han (xx), Berkay Daban (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xxxx), Saffet Gurur (xx), Emre Tosun (xx), Özgür (xx) (Dk. 66 Gökhan Ünver x), Mustafa (xx), Sedat (xx), Umut (xx), Emre Pehlivan (xxx), Fikret (xx), Osman (xx), Tolga (xx) (Dk. 75 Tugay x)

SAMSUNSPOR: Ahmet (xx), Oğuz (xx), Muhammet (xx) (Dk. 55 Bahattin x), İlyas Kubilay (xxx), Erhan Şentürk (xx), Nuri (xx), Metincan (xx) (Dk. 46 Samet x), Şahin (xx), Erhan Kartal (xx), Okan (xx) (Dk. 81 İrfan x), İshak (xx),

GOL: Dk. 39 Emre Pehlivan (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Emre Tosun, Sedat (Diyarbekirspor) - Nuri, İrfan (Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 İrfan (Samsunspor)