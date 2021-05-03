Diyarbekirspor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup mücadele eden Diyarbekirspor, İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2' Lig'e yükseldi. Grubunda şampiyon olan Diyarbekirspor, dün şampiyonluk kupasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan mezarını ziyaret ederek, kente döndü.

Kısıtlama nedeniyle alınan özel izinle Diyarbekirspor'un şampiyonluğu kentte otobüsle şehir turu atarak kutlandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, polis eskortu eşliğinde kentte şehir turu atarak şampiyonluk sevincini taraflarıyla paylaştı. Şampiyonluk kutlamalarına kent sakinleri evlerinde pencere ve balkonlarında eşlik etti.