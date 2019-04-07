Diyarbekirspor - Karcabey Belediyespor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sahasında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

25'inci dakikada ani gelişen bir Diyarbekirspor atağında Mustafa'nın ara pasıyla ceza alanında buluşan Taner, önüne altığı topu yerden vuruşla kaleci Muzzaffer'in sağından filelere gönderdi: 1-0

80'inci dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortayı iyi takip eden Vedat, topu daha uygun pozisyondaki İbrahim'in önüne yuvarladı. İbrahim gelişine çok sert vurarak topu filelere gönderdi: 2-0

89'uncu dakikada Ercan'ın güzel pasıyla ceza alanında buluşan Mustafa dönerek vurdu, top kaleci Mehmet Mert'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma, ev sahibi Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Sezgin Şahbaz, Sedat Uçar,

DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Mert- Emre Tosun, Mustafa, Sedat, Taner (Dk. 77 Serhat Zubeyr), Hakan (Dk. 60 Faruk), Gökhan Köseoğlu, Fikret, Aykut (Dk. 80 İbrahim ), Vedat, Osman,

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer- İsmail, Emrah, Muhammed Kerem (Dk. 79 Mustafa), İlyas, Cemal, Adem (Dk. 68 Berkin), Batuhan, Anıl, Cenk, Mahmut (Dk. 46 Ercan),

GOLLER: Dk. 25 Taner, Dk. 80 İbrahim, (DİYARBEKİRSPOR), Dk. 89 Mustafa (KARACABEY BELEDİYESPOR)

SARI KARTLAR: Fikret, Aykut, Mehmet Mert,Fahri, (DİYARBEKİRSPOR), Adem, Emrah, (KARACABEY BELEDİYESPOR)

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)