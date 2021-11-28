Diyarbekirspor, hedef büyütmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftaya 15 puanla küme düşme hattına yakın bölgede giren Diyarbekirspor, puan cetvelinde üstte yer alan Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'u farklı mağlup ederek 3 puana uzandı. Eksik oyuncuların fazlalığına rağmen elde edilen 3 puan gelecekle ilgili umutlarını artırdı. Çok iyi oynayarak galip geldiklerini belirten antrenör Aytekin Yıldırım, "Rakibi iyi analiz ettik. Zaaflarını biliyorduk ve buna göre oyun planı hazırladık. Oyuncular sahada bunu çok iyi uyguladı. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Play-off yarışı içerisinde olmak istiyoruz"

Diyarbekirspor'un hedefleri olduğunu ifade eden Yıldırım, kendisini ve ekibini bu önemli göreve getiren yönetimin güvenine layık olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Yıldırım, "Burası bizim evimiz. Bu takımın 3. Lige yükselme sürecinde antrenörlük yaptım, ekip arkadaşlarımdan Tarık Aygün ve Ahmet Kurt hocalarımız da futbolcu olarak yer aldı. Bize bu güveni duyarak bu önemli sorumluluğu veren onursal Başkanımız Feyzi İlhanlı ve kulüp başkanımız Turan İlgin'e teşekkür ediyoruz. Onların güvenine layık olmak ve camianın beklentilerine cevap vermek için çok çalışıyoruz. Önümüzde önemli maçlar var. Sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitirip ikinci yarıda yapacağımız çalışmalarla play-off yarışı içerisinde olmak istiyoruz. Diyarbakır'a büyük düşünmek yakışır " diye konuştu.