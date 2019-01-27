Diyarbekirspor evinde berabere kaldı

Diyarbekirspor maça erken golle başladı. 4. dakikada Serhat'ın nefis ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. Turgutluspor 13. dakikada beraberliği sağladı. Ceza alanı dışından kullanılan serbest atışta Tayfun kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 45. dakikada Gökhan'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top direkten döndü. Ani gelişen Turgutluspor atağında Zihni kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu köşeden ağlara yolladı: 1-2. İlk yarısı Turgutluspor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın ikinci bölümüne Diyarbekirspor, iyi başladı. 69. dakikada Fikret'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Aykut uygun durumda topu kafayla auta attı. Diyarbekirspor 83.dakikada beraberliği sağladı. Vedat'ın kullandığı kornerden gelen topu Emre kafayla ağlara yolladı: 2-2. Diyarbekirspor'da rakibine sert giren Emre Tosun, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Serkan Ergün xx, Tunay Ateş xx, Murat Güçlü xx

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan xx, Fikret Topaloğlu xx (Dk. 79 Vedat Budak x), Gökhan Köseoğlu xx, Fahri Küçükkurt xx, Emre Tosun xxx, Serdar Ümit Deniz xx, Taner Çekiç x (Dk. 46 Aykut Çift x), Raşit Sevindir xx, Aytaç Deniz xx, Mustafa Aydoğdu xxx, Serhat Zübeyr Koruk xx (Dk. 57 Hakan Yağmurkaya x)

Turgutluspor: Mahmut Demirgan xx, Emre Avcı xx, Kadir Torbacı xx, Fatih Ergen xx (Dk. 79 Fatih Çakır ?), Melih Vardar xx (Dk. 55 Fatih Arat x) , Güner Okay xx, Tayfun Yanar xxX, Zihni Aydın xXx, Mehmet Berber xxx, Yusuf Yıldırım xx (Dk. 72 Salih Uzun x), Necmi Çoban xx

Sarı kartlar: Dk. 13 Fikret Topaloğlu, Dk. 90+3 Vedat Budak (Diyarbekirspor), Dk. 61 Yusuf Yıldırım, Dk. 72 Zihni Aydın (Turgutluspor)

Goller: Dk. 4 Mustafa Aydoğdu, Dk. 83 Emre Tosun (Diyarbekirspor), Dk. 13 Tayfun Yanar, Dk. 45 Zihni Aydın (Turgutluspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Emre Tosun (Diyarbekirspor)

İHA