TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor’un 6 Kasım Cumartesi günü kendi sahasında Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor’la yapacağı karşılaşma öncesinde önemli kararlar alındı. Onursal Başkan Feyzi İlhanlı ve kulübün kripto para borsasındaki işlemlerini yürüten Bitexen firması biletleri toplu olarak satın alıp sporseverlere ücretsiz dağıtacak. Karşılaşmayı izlemeye gelecek taraftarlara Diyarbekirspor atkıları da hediye edilerek tribünlerde güzel görüntüler oluşturulacak.

FEYZİ İLHANLI: TÜM HALKIMIZI MAÇA DAVET EDİYORUZ

Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, taraftarları tribüne çekmek amacıyla böyle bir karar aldıklarını söyledi. İşin ekonomi tarafında olmadıklarını belirten İlhanlı, ”Kulübümüzün kripto para borsasındaki işlemlerini yürüten Bitexen ailesine böyle bir katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Maçın biletlerini satın alarak sporseverlere ücretsiz dağıtacağız. Bununla birlikte maça gelecek sporseverlere atkı hediye edeceğiz. Tüm halkımızı bu önemli maçta tribünlerde görmek istiyoruz. Bundan sonra da Diyarbakır halkına buna benzer jestlerimiz olacak” dedi.

MAÇA GİRMEK İÇİN HES KODU YETERLİ

Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler, biletleri ücretsiz aldıktan sonra HES koduyla stadyuma girebilecek. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maça yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

DHA