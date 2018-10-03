Diyarbekirspor dayanıklılık antrenmanı yaptı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk hedefi belirleyen ve 9 puanla ikinci sırada yer alan Diyarbekirspor, koşu testi ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:45
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Şampiyonluk hedefi belirleyen ve 9 puanla ikinci sırada yer alan Diyarbekirspor, koşu testi ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi.  Teknik direktör İskender Eroğlu nezaretinde gerçekleşen koşu testi ve dayanıklılık idmanı hem yorucu hem de keyifli gerçekleşti.

Sabah gerçekleşen ve teknik direktör Eroğlu’nun futbolcularıyla tek tek ilgilendiği çalışma yaklaşık 2 saat sürdü.

Akşam idmanında ise Diyarbekirspor kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleşti. Bu çalışmada futbolcuların bir hayli yorgun düştükleri gözlendi. 

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