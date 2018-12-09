Diyarbekirspor- 1461 Trabzon: 1- 1

16'ncı dakikada sol kanattan gelişen 1461 Trabzon atağında Doğukan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Mert'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
41'inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Emre Tosun'un sert şutunda meşin yuvarlakaz farkla yandan dışarı çıktı.
45'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan Gökhan Ünver'in içeri çevirdiği topta Aykut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
61'inci dakikada orta sahada topla buluşan Emre Pehlivan, rakip ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top direkten döndü. Seken topu 1461 Trabzon savunması uzaklaştırdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.