Diyarbakır takımları Ziraat Türkiye Kupası maçlarına hazır

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta yer alan Amedspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor’la deplasmanda karşılaşacak. Kastamonu Gazi Stadında saat 12.00’da başlayacak maçı Gümüşhane bölgesi hakemi Şahin Berker yönetecek.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, kupanın üçüncü turunda Sakaryaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay’ın düdük çalacağı karşılaşma Yeni Sakarya Stadında saat 15.30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak.

İki takım lig maçlarına gelecek hafta içinde çıkacak. Amedspor-Manisa FK maçı çarşamba günü ve Diyarbekirspor-Çankaya FK maçı da perşembe günü oynanacak. Her iki maç da Diyarbakır Stadında saat 13.00’da başlayacak.