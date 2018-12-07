Diyaberkirspor'un maç biletleri 1 TL

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Diyarbekirspor’un Pazar günü kendi sahasında 1461 Trabzon ile yapacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

07 Aralık 2018, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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Diyaberkirspor'un maç biletleri 1 TL

Yeşil kırmızılı kulüp, Yeni Diyarbakır Stadı’nda yapacağı maçta taraftar desteğini arkasına almak için bilet fiyatlarını 1 TL gibi sembolik bir rakama indirdi. Azrailler Grubu’nun yer alacağı Maraton tribünü biletleri de Onursal Başkan Feyzi İlhanlı tarafından satın alınarak Azrailler Grubu aracılığıyla taraftarlara ücretsiz dağıtılacak. Yeşil-Kırmızılı takım, taraftarlardan tribünleri doldurarak takıma destek vermelerini istiyor.

TFF 2.Lig ve 3.Lig’de 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadı’nda saat 13.00’da başlayacak Diyarbekirspor-1461 Trabzon mücadelesinde İstanbul bölgesi hakemleri görev yapacak. Fevzi Erdem Akbaş’ın düdük çalacağı maçta İsmail Semih İleri ve Sinan Ertinğü yardımcı hakemlik yapacak. 4. hakemlik görevine ise Mirsat Sancaktar atandı.

İHA

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