Divan Kurulu bugün yapılacak

Trabzonspor’un Haziran ayı Divan Genel Kurulu, COVID-19 tedbirleri kapsamında salon toplantısı şeklinde gerçekleştirilecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak toplantıda, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun konuşması bekleniyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıya, sınırlı sayıda katılım sağlanacak. Divan Kurulu, kulübün resmi youtube, twitter ve facebook hesaplarından canlı olarak servis edilecek. Aynı zamanda Trabzonspor Yönetimi’nin tam kadroya yakın olarak toplantıda yer alacağı öğrenildi.