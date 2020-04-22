Disleksi, toplum içerisinde ender şekilde görülecek hastalık çeşitlerden birisidir. Halk arasındaki tanımı öğrenme güçlüğüdür. Fakat, disleksi hastalığı öğrenme güçlüğü değildir. Bilinenin dışında öğrenme bozukluğu veya zeka geriliği ile de alakası yoktur. 1890 senelerinde keşfedilmiş olan bu hastalık, hastalığın ispat edildiği bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda konuşma farklılıkları, hafıza zayıflığa göz önündedir.

Sağlıklı bir kişide konuşmanın yönetilmesi, beynin sol ön lobuyla gerçekleştirilmektedir. Disleksi hastalarında, bu lobun kullanılma güçlüğü bulunduğundan konuşmada anormallikler görülür. Konuşma sorunu çeken hastalar, aşırı yavaş ya da hızlı şekilde konuşabilir. Disleksinin anlamı, bazı bilimcilere göre ''kelime körlüğü'' şeklinde nitelendirilmiştir.

Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksi hastalığı, doğuştan şekilde ortaya çıkacağı gibi, doğumdan sonra da travmatik şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Doğuştan görülmüş olan disleksi hastalığı, doğum öncesi ya da doğum sırasında gelişecek komplikasyonlardan kaynaklanır. Fakat hastalığın belirtilerinin anlaşılması, ilkokul zamanlarına denk gelmektedir.

Çünkü ilkokul çağında okuma- yazmayı öğrenmeye başlayan bir çocuk, akranlarına nazaran saha yavaş okur ve yazar. Bununla beraber okumasında hece atlamaları görülür. Birbirine benzeyen harflerin yazılışında zorluk çekerek çoğu zaman bunları karıştırır. Aynı şekilde okurken ''d'' harfini, ''b'' harfiyle, ''p'' harfini ise ''g'' harfiyle karıştırması çoğu zaman karşılaşılan belirtilerdendir.

- Okuma sırasında çekingen davranışlar, kısık sesle okuma,

- Okuma- yazmada akıcılık probleminin ortaya çıkması,

- Sözcüklerin hecelenmesi, çözümlenmesi etabında sorunların yaşanması,

- Kişinin kendini ifade ederken kurmuş olduğu cümleler içerisinde bağlantı bozukluğu ve mantık hatalarının bulunması,

- Okuma- yazma sorunu yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerisinin anlaşılmaması,

- İnce kas becerisinde koordinasyon zayıflığından ötürü akranlarına göre fiziksel aktivitenin daha az olması,

- İlkokul çağındaki bireyin, okuduğunu anlayamaması ya da okuma esnasında dikkatin dağılması,

- Akranlara göre konsantrasyon eksikliği, buna bağlı şekilde eylemi gerçekleştirirken zorluk çekme.

Disleksi sebepleri nelerdir?

Disleksi hastalığıyla alakalı çalışmalar uzun senelerden beri devam ediyor olsa bile bilimciler hala bu hastalığın kesin sebeplerine ulaşmış değillerdir. Bütün bunlara rağmen disleksinin beyin gelişimi ya da gen değişikliklerinden kaynaklandığı biliniyor.

Disleksi hastalığının anlaşılması

Hastalığın kesin tanısı adına okulda ya da bireysel şekilde bir değerlendirme yapmak önemlidir. Okullarda bu tanının yapılmasının en etkili yöntemi, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerini iyi tanımasıdır. Disleksi hastalığı bulgularının görüldüğü ilkokul çağı öğrencileri, ilk önce görme ya da işitme ile alakalı bir sorunu olup olmadığının tanısı adına hastaneye sevki edilmelidir.

Eğer çocuğun duyularında bir problemi bulunmuyorsa disleksi değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu değerlendirmenin okullarda bulunan psikolojik danışmanların yapacakları birkaç test ile çocuğun zayıf yönleri ispatlanabilir. Belirtiler, test sonuçlarıyla karşı karşıya getirilerek teşhis koyulması basit hale getirilebilir.

Disleksi tedavisi nasıl yapılır?

Disleksi hastalığı; hastanın hayatı boyunca süreceği bir vaziyet olmasından ötürü tedaviden çok hastalığı yol açmış olduğu problemlere yönelik alınacak önlemler ile tedavi planlaması yapılır. Çünkü diğer pek çok rahatsızlıktan değişik olarak disleksi hastalığı tedavisi herhangi bir ilaç ya da cerrahi işlemle mümkün olmamaktadır.

Hastalığın bulgularının anlaşılmaya başlanması, ilkokul zamanlarına denk gelmesinden, tanı yapılır yapılmaz çocuğun özel eğitime tabi tutulması gerektiği söylenebilir. Çocukta herhangi bir zeka geriliğinin olmamasından ötürü, bireyselleştirilen uygulamalar ile verilecek olan eğitim çocuğu kolayca akranlarıyla aynı düzeye getirecektir. Fakat disleksi tanısı konulan çocuğun eğitimi, özel eğitim alan öğretmenler bakımından verilmelidir. Bunun yanı sıra kimi zaman disleksi hastası çocukların terapistlere de ihtiyacı olacaktır.

Disleksinin fark edilmesi

Disleksinin fark edilmiş olması, çocukların akranlarına yetişmesi bakımından oldukça önemli bir konudur. Disleksi hastası olan bireyin, eğitimi diğer çocuklara göre özelleştirilmelidir.



