Diş implantı tedavisi kimlere uygulanır?

Diş kaybı ciddi bir sorundur. Kişinin yemek yeme yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle beslenme büyük bir sorun haline gelebilir. Diş kaybı sadece bir kişinin görünüşünü etkileyip konuşma güçlüklerine neden olmaz, aynı zamanda genel sağlığı da etkileyecek sorunlara yol açabilir.

Dental implant kaybedilen dişlerin eksikliğini gidermek için çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan oluşmuş yapay diş kökleridir. Diş implantlarının boyutları hastanın çene yapısına, kemik yapısına ve uygulanacağı alana göre farklı ebatlarda bulunmaktadır. Diş implantının boyutunun ne olacağı implant uygulaması öncesinde çekilen 3 boyutlu filmler ve çene filmleri ile günümüz teknolojisiyle başarılı bir şekilde belirlenebilmektedir. İmplantın uygulanacağı alandaki kemik yoğunluğu uygun değilse kemik grefti uygulanarak bu alanda kemik benzeri bir yapının oluşumu sağlanır.

İmplant operasyonları 18 yaş üzeri tüm bireylere uygulanabilmektedir. Diyabet, kalp rahatsızlığı gibi sistemik hastalıkları olan bireylerde, takibinde oldukları uzman doktorları tarafından konsültasyon yapılarak ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilir. Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi iyi bir ağız bakımı yapılan implant operasyonlarının başarısını arttırmada önemli rol oynar. Sigara kullanımı ise süreci olumsuz etkiler.

Sonuç olarak diş hekiminiz, diş implantlarının sizin için uygun bir seçenek olup olmadığını değerlendirecektir. Gereksinimlerden bazıları arasında genel sağlık durumunun iyi olması, sağlıklı diş etlerine sahip olunması ve implantları desteklemek için yeterli çene kemiği yapısı olmasıdır. Yeterli çene kemiğinizden sonra yok veya diş etleri yani yumuşak doku istenildiği gibi değilse çeşitli ileri cerrahi yöntemlerle istenilen hala getirilir.

Diş implantlarının avantajları

Diş implantları bir dizi avantaj sunar. Doğal görünüm ve doğal his sağlarlar. Takma dişlerin aksine, diş implantları ağızda çok güvenlidir. Bir köprüyü destekleyebilir ve çıkarılabilir kısmi protez ihtiyacını ortadan kaldırabilirler. Ayrıca, genellikle titanyumdan yapıldıkları için yemek yerken düşmeyeceklerini ya da kırılmayacaklarını bilmek rahatlıkla yemek yenmesini sağlar.

İmplant tedavisinin en önemli avantajı bir ömür boyunca kullanılabilir olmasıdır. Köprü tedavileri yaklaşık 10 yıl sonra yenilenmesi gerekir. Ama implant tedavilerinde böyle durumlar yaşanmaz. Diğer protez uygulamalarında çevre dokulardan mutlaka destek alınması zorunluluğu varken implant protezlerde böyle bir şey söz konusu değildir. Total protezler gibi takılıp çıkartılmaz. Komşu dişlere zarar vermeden tek diş eksikliğiniz veya çoklu diş kayıplarınızda doğal diş görünümü sağlar. Herhangi sebeplerden dolayı kaybedilen dişin kök kısmında oluşacak kemik kayıplarının önüne geçer. Dental implantlar ağzınızda sabit bir şekilde uygulandığı için yemek yeme veya konuşma sırasında hiçbir zorluk yaşatmaz. Kendi dişinizin sağladığı tüm avantajlara dental implantlar ile sahip olabilirsiniz.