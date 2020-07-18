Normal bir gebelik olarak başlayan ancak gebelik tüpünün uterusun dışına, genellikle tüplere yerleştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan dış gebelik, erken fark edilmezse hastanın hayatını tehlikeye atabilir. Dış gebelik erken ultrason ve muayene ile anlaşılabilir. Dış gebeliğin en önemli belirtisi kanama ve ağrıdır.

Dış gebelik nedir?

Hamileliğin meydana gelmesi için sperm ve yumurta birleştirilmelidir. Bu sperm ve yumurta normalde uterusa yerleşmelidir. Gebelik kesesi rahmin dışında herhangi bir yere yerleştiğinde ve büyümeye başladığında bu duruma dış gebelik denir.

Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Normal gebelikteki bulgularla benzer bulgular görülse de dış gebelikteki belirtiler:

Değişen bir sıklıkta “keskin bıçak batması” şeklinde ağrı. Genellikle kasıkta, bazen karın ve omuz ağrısı şeklinde olabilir

Normal adet kanamasından daha az veya daha fazla adet kanaması

Zayıflık, titreme, bayılma

Bağırsaklarla ilgili bulgular

Keskin ağrı ve ağır kanama durumunda, derhal acil uygulama yapılmalıdır. Hayatı tehdit edici olabilir.

Dış gebelik tedavisi nasıl yapılır?

Dış gebeliğin yerini bilmek, tedaviye cevap verip veremeyeceğini bilmek, hormonların istenilen seviyelerde olması ve bunlar gibi istenilen durumların bir arada olması ile anormal bölgede bulunan hamilelik bitirilebilir. Bu nedenle koşullar uygunsa tedavi için ilacı tercih eden sağlık kuruluşları da bulunmaktadır.

Bunun dışındaki tedaviler ameliyat şeklinde olmaktadır. Tüpün yırtıldığı, karın içi kanamanın arttığı ve hastanın genel durumunun kötü olduğu durumlarda, açık cerrahinin en etkili yol olduğu söylenebilir. Kanama tüpü çıkararak veya gebelik kesesini tüpten çıkararak işlem tamamlanır. Kapalı cerrahiyi (laparoskopi) seçebilmek için genel durum iyi olmalı ve tüp henüz yırtılmamalıdır.

Dış gebelik neden olur?

Döllenmiş yumurtanın tüpten uterusa dönmesini önlemek için herhangi bir sebep dış hamilelik oluşumuna yol açar. Rahim büyümeye uygun bir organdır. Hamilelik büyüdükçe uterus büyür ve hamileliğe yer açar. Bununla birlikte, tüp aynı kapasiteye sahip değildir. Hamilelik ilerledikçe, tüp bir noktada taşıyamaz ve sonunda yırtılabilir. Bu nedenle, rüptür sırasında oluşan hasar kanamaya neden olur ve dış gebeliğin en önemli komplikasyonu olan karın içi kanama meydana gelir. Bu fark edilemez ise hayatı tehdit eden bir durumdur.

Dış gebelik nasıl olur?

Tüplerde kısmi tıkanmaya neden olan veya tüplerin hareketliliğini azaltan tüm durumlar, dış gebelik için uygun bir zemin sağlar. Bunlardan en yaygın olanı geçmiş enfeksiyonlardır. Her enfeksiyon atağı dokulara bir miktar zarar verir. Enfeksiyonların sayısına ve şiddetine bağlı olarak, yapışma derecesi de değişir. Bu yapışma hem tüplerin içinde gerçekleşir böylece tüpün iç kanalını kapatır hem de tüpün dışında meydana gelir ve tüplerin doğal yapısını bozar.

Bu tıkanmalar sperm geçişini önleyecek kadar şiddetli ise kısırlık olacaktır. Bir tıkanma kısmı varsa, döllenme meydana gelebilir, ancak bu kez dış hamilelik şansı oldukça yüksek olacaktır. Dış adezyonlar da hareketliliği bozar ve dış gebelik için zemin hazırlar.

Bunu daha açık bir şekilde açıklamak için, hamileliğin nasıl gerçekleştiğini söylemek faydalı olacaktır. Sperm ve yumurta karında buluşur, yani sperm önce vajinaya düşer, tüpü uterustan takip eder, yumurta karın içinden tüpe geçer ve ilk karşılaşma tüpün içinde gerçekleşir. Sperm ve yumurta birleştirildikten ve bu tüpte döllendikten sonra, yaklaşık 6-7 günlük bir yolculukla uterusta otururlar. Bundan sonra, hamilelik değerleri artmaya başlar ve semptomlar ortaya çıkar.

Diğer taraftan, tüpün tıkanması, tüpün hareketinin bozulması gibi nedenler, bir şekilde döllenmiş yumurtanın tüp içindeki uterusa dönmesini önler. Var olduğu yerde kalır ve orada yaşamaya devam eder. Bu, dış gebelik adı verilen bir duruma neden olur.

Dış gebelik tedavisi ne kadar sürer?

Tedavi yöntemleri arasında en uzun zaman alan yöntem ilaçla tedavi yöntemidir. Fakat en uygun yöntem olarak ilaçla tedavi sürekli olarak önerilmektedir. Beta HCG takibi ilaçlar ile yapılır ve en alt seviye ye düşene kadar takip edilir. Bu süre genel olarak 35 ila 40 güne kadar sürebilmektedir.