Kadınlarda gebelik süreci döllenme aşamasından başlayarak doğuma kadar belirli adımları izler. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde sona ermesi için de bu adımların en doğru şekilde tamamlanması gerekir. Bu adımlardan biri de döllenen yumurtanın rahim içerisinde doğru bir biçimde yer almasıdır. Normal koşullar altında döllenmiş yumurtanın uterusun içinde yer alan endometriyum tabakasına tutunması sağlıklı bir doğum yapılacağının göstergesidir. Ancak bunun aksi durumlar da gerçekleşebilir.

Dış gebelik nedir?

Dış gebelik döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesinden ve buraya tutunmasından ziyade rahim dışında başka bir yere yerleşmesine verilen addır. Yumurtanın rahim içinde bulunması gerekirken başka bir yere tutunması gebelik sürecini ciddi anlamda olumsuz etkiler. Bu yüzden dış gebelik yaşayan anne adaylarının gebelikleri hemen sonlandırılmalıdır. Çünkü dış gebelik sağlıklı bir gebelik süreci olmadığının kanıtıdır. Dış gebelikte yumurta rahim içerisine yerleşmediği için sağlıklı bir gelişim göstermez. Aynı zamanda dış gebelik annenin hayatı için de tehlike oluşturur. Dış gebeliğin sonlandırılmaması halinde üreme özelliğinin kaybı ve hatta ölüm bile ortaya çıkabilir.

Dış gebeliğin belirtileri nelerdir?

Aslında dış gebelikte de sıradan hamilelikte karşılaşılan belirtiler ortaya çıkar. Ancak gene de bazı noktalarda dış gebeliğin belirtileri daha farklı olabilmektedir. Dış gebeliğin en yaygın rastlanan belirtileri şu şekildedir:

- Vajinada meydana gelen leke ve kanamalar

- Bıçak saplanmasına benzeyen ciddi ağrılar ve sancılar

- Karın bölgesinde meydana gelen tek taraflı ağrılar

- Sindirim sisteminde meydana gelen bozulmalar

- Kilo kaybı yaşamak

- Baş dönmesi

- Bayılma

Bu belirtilerin birkaç tanesini aynı anda yaşayan anne adayları mutlaka doktoruna başvurmalıdır. Çünkü bu belirtiler çoğu kez dış gebeliğin habercisidir.

Dış gebeliğin nedenleri nelerdir?

Dış gebelik genel olarak aktif bir cinsel hayata sahip tüm kadınlarda görülen bir durumdur. Ancak bazı özel durumlarda dış gebeliğin riski daha da artış göstermektedir. Dış gebeliğe neden olan durumlardan bazıları şunlardır:

- Gebeliğin 35 yaş ve üzerinde olması

- Annenin daha önceden geçirmiş olduğu abdominal ve pelvik cerrahi operasyonları

- Birden fazla kürtaj geçirmiş olmak

- Doğurganlığı arttırmak için ilaç kullanmış olmak

- Üreme organlarında enfeksiyon olması

- Sigara kullanmak

- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Dış gebelik tanısının konulması

Daha önceden bahsi geçmiş belirtilere sahip olan kadınların hemen bir doktora görünmesi gerekir. Bazı durumlarda dış gebelik fiziki bir muayene sonrasında belirlenebilir. Ancak genel olarak asıl dış gebelik tanısı ultrasonik görüntülemeden sonra koyulur. Transvajinal ultrason yardımı ile döllenmiş yumurtanın yeri saptanır ve buna göre dış gebelik olup olmadığı anlaşılır. Bu cihaz sayesinde vajinanın iç kısmı daha net bir biçimde gözlenir. Aynı zamanda bazen de bazı hormon testleri uygulanarak dış gebelik kontrolü yapılır.

Dış gebeliğin tedavisi nasıldır?

Daha önce de belirtildiği gibi rahim içerisine yerleşmeyen döllenmiş yumurtanın gelişim göstermesi mümkün değildir. Bu yüzden de dış gebelik oluştuğu gözlemlendiği zaman tek yol gebeliğin sona erdirilmesidir. Bu durumda dış gebeliğin erken fark edilmesi de büyük önem taşır. Geç fark edilen dış gebelik annenin fallop tüplerinin zarar görmesine yol açabilir.

Dış gebelikten sonra hamile kalma süresi

Dış gebelik yaşayan annelerin yeniden gebe kalabilmeleri mümkündür. Ancak dış gebelik yaşadıktan sonra anne adayının belli bir süre beklenmesi gerekir. Çünkü dış gebeliği sonlandırdıktan sonra vücudun eski dirliğini geri kazanması gerekir. Bu durumda yeniden hamile kalabilmek için en az iki adet dönemi kadar beklemek gerekir.



