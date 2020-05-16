Diş fırçasının bedeli ağır oldu

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, bugün oynanacak Wolfsburg maçı öncesinde büyük bir şok yaşadı. Takımının kaldığı otelden ayrılan diş fırçası ve diş macunu almaya giden ve karantina kurallarını ihlal eden başarılı çalıştırıcı, bu olayın ardından ceza aldı.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Diş fırçasının bedeli ağır oldu

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, bugün oynanacak Wolfsburg maçı öncesinde büyük bir şok yaşadı. Takımının kaldığı otelden ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, diş fırçası ve diş macunu almaya gitti. Ancak karantina kurallarını ihlal eden başarılı çalıştırıcı, bu olayın ardından ceza aldı ve Wolfsburg karşısında takımının başında yer almasına izin verilmedi.

Herrlich, olay sonrasında yaptığının yanlış olduğunu kabul etti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...