Diş fırçasının bedeli ağır oldu

Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, bugün oynanacak Wolfsburg maçı öncesinde büyük bir şok yaşadı. Takımının kaldığı otelden ayrılan 48 yaşındaki teknik adam, diş fırçası ve diş macunu almaya gitti. Ancak karantina kurallarını ihlal eden başarılı çalıştırıcı, bu olayın ardından ceza aldı ve Wolfsburg karşısında takımının başında yer almasına izin verilmedi.

Herrlich, olay sonrasında yaptığının yanlış olduğunu kabul etti.