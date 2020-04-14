Diş eti çekilmesi, dişleri çevreleyen dokunun geri çekilerek diş kökünü ortaya çekilmesi olarak ifade edilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık sonucunda diş eti çizgisi olarak tanımlanan bölgede boşluklar oluşmaktadır. Peki, diş eti çekilmesine ne iyi gelir? Diş eti çekilmeleri nasıl geçer? Sizler için diş eti çekilmesini önlemek ya da durdurmak için başvurulabilecek çözüm yollarını hazırladık. Diş eti çekilmesi, fark edildiği anda tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü bu probleme müdahale edilmediği taktirde dişlere destek veren doku kemikler ciddi zararlar görebilmektedir. Hattı ilerleyen aşamalarda diş kaybı ile de karşılaşılmaktadır. Ancak diş eti çekilmesi, çözümü olmayan bir rahatsızlık değildir.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?

Diş eti çekilmesi farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Diş eti çekilen kişilerde buna ek olarak; kanama, lekelenme, ağrı ve diş köklerinin ortaya çıkması şeklindeki belirtilerle karşılaşılmaktadır. Hem estetik hem de sağlık açısından oldukça rahatsız edici bu belirtileri geçirebilmek için farklı çözümlere başvurulabilmektedir. Gargara yapmak ve diş bakım ürünlerinden faydalanmak bu çözümlerin en başında gelmektedir.

Diş eti için hazır alınabilecek gargaralar olduğu gibi, bunların evde hazırlanması da mümkündür. Evde hazırlanabilecek gargaralar; tuzlu su, karbonatlı su ve ada çayı olarak sıralanmaktadır. Bu gargaralar diş eti kaynaklı oluşan ağrı ve kanamaları gözle görülür bir şekilde azaltmaktadır. Ancak tam bir tedavi için yeterli sayılmamaktadır. Tuzlu su ve karbonatlı sudan hazırlanan gargaralar aynı oranda konulmaktadır. Bunlar için bire çay kaşığı tuz ve karbonat ile bir çay bardağı ılık suyun karıştırılması yeterli olmaktadır. Ada çayından yapılacak gargara ise bu çayın demlenmesi ile hazırlanabilmektedir. Bu bağlamda ada çayının önce demlenmesi, sonra da süzülerek ağızda gargara yapılması gerekmektedir.

Diş fırçalamak, ağız bakımının ilk kuralı olarak kabul edilmekte ve daha çocukluk döneminde bir alışkanlık halini almaktadır. Ancak diş fırçalama, diş eti çekilmeleri için yeterli bir çözüm yolu değildir. Diş pastası ve diş ipleri bu bağlamda destek alınan ağız bakım ürünleri olarak kabul edilmektedir. Bu ürünlerden her ikisinin de periyodik aralıklarla diş temizliği ve ağız bakımında kullanılması tavsiye edilmektedir.

Diş eti çekilmesi nasıl geçer?

Diş eti çekilmesine yönelik destek alınabilecek farklı bitkisel tedaviler bulunmaktadır. Bu bağlamda kullanılabilecek bitkisel içerikler; yeşil çay, aleo vera, Hindistan cevizi ve susam yağı olarak sıralanmaktadır. Hindistan cevizi yağı, başka hiçbir dokunuş gerektirmeden gargara yaparak kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, ağza alınan bir miktar Hindistan cevizi yağı ile gargara yapmak yeterli olmaktadır. Bu yağın ağız içerisinde 2 dakika kadar durması, diş etlerindeki çekilmeyi tetikleyen mikroorganizmaları öldürmektedir.

Susam yağı da tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi gargara şeklinde kullanılmaktadır. Ancak susam yağını kullanmak isteyenlerin bunu miktar ısıtması tavsiye edilmektedir. Isının susam yağı ile yapılan gargara da diş eti çekilmeleri üzerinde sağlıklı bir etki göstermektedir.

Yeşil çay ise ister içilerek isterse de gargara şeklinde kullanılabilen bir tedavi yöntemidir. Yeşil çay içilirken alınan yudumun ağızda bir iki dakika bekletilmesi bile, diş etlerindeki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Yeşil çay, aynı zamanda diş etlerinde başlayan çekilmelerin hızını da yavaşlatmaya yardımcı olmaktadır. Aloe vera ise, diğerlerinden farklı olarak uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Buna göre bitki içerisinden alınan jelin, sorunlu diş etleri üzerine sürülmesi tavsiye edilmektedir. Bu uygulamanın hafta da 2 ya da 3 kez tekrarlanması diş etlerindeki problemlerin iyileşme sürecine katkı vermektedir.

Diş eti çekilmesine karşı alınabilecek farklı doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler; misvak, kristal tuz, çay ağacı, karbonat, limon yağı, hardal yağı ve karanfil olarak sıralanmaktadır. Doğal olarak tarif edilen bu ürünlerden; kristal tuz, çay ağacı ve karbonat suya katılarak gargara haline getirilmektedir.

Limon yağı ise bölgeye masaj yapılarak uygulanmaktadır. Bu yağ ile yapılan diş eti masajı, sorunlu bölgedeki dokuların onarımını hızlandırmaktadır. Hardal yağı da tıpkı limon yağı gibi çekilen diş etlerine masaj yapılmaktadır. Hem limon hem de hardal yağının haftada iki kez ve 3 dakika olmak üzere diş etlerine sürülmesi tavsiye edilmektedir. Karanfil, antiseptik özelliğe sahip doğal bir üründür ve diş eti çekilmesini tetikleyen organizmaları öldürmeye yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda 2 ya da 3 tane karanfilin çiğ olarak çiğnenmesinin bu rahatsızlığa iyi geldiği düşünülmektedir. Karanfil uygulamasının özellikle yemeklerden sonra yapılması önerilmektedir.

Diş eti çekilmesini önlemek veya durdurmak için çözümler

Diş eti çekilmesini durdurmanın başlıca yolu düzenli ve doğru diş bakımı yapmaktır. Bu bağlamda her gün diş fırçalamak ve gerektiği durumlarda da diş ipi ile temizleme yapılması tavsiye edilmektedir. Yıl içerisinde belirli aralıklarla diş hekimine gitmek de diş eti çekilmelerine karşı alınabilecek bir önlemdir. Diş eti çekilmesi yaşayan kişilerin, fırçalama esnasında daha yumuşak fırçalar kullanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra doğru diş kullanma tekniklerinin de araştırılması ve uygulanması gerekmektedir.

Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, dengeli ve düzenli besin almak da diş eti çekilmeleri için oldukça önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra kişinin ağız bakımı yaparken burada meydana gelen değişikliklere de dikkat etmesi gerekmektedir. Diş etlerinde görülen kanama ve renk değişliklerinde vakit geçirmeden önlem alınması ya da bir uzmana başvurulması tavsiye edilmektedir.