Diş eti hassasiyeti ve buna eşlik eden diş eti ağrıları, sık karşılaşılan ağız ve diş sağlığı problemleri arasındadır. Bu hassasiyete genel olarak dişin yumuşak kısmında biriken bakteriyel enfeksiyonlar sebep olmaktadır. Peki, diş eti ağrısına ne iyi gelir? Diş eti ağrısı nasıl geçer? Sizler için bu ağrıyı hafifletebilecek doğal çözüm yollarını araştırdık. İşte evde diş eti ağrısına karşı alınabilecek basit önlemler. Diş eti ağrısına sebep olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında en yaygın olanları; diş çürümesi, kemik kaybı, diş eti iltihabı, hastalık zamanları ve dişlerin gıcırdatmaktır. Diş çürümesi ve kemik kaybı dışındaki sebepler için evde yapılabilecek birkaç yöntemler, ağrılar belirli bir oranda hafifletilebilmektedir.

Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti ağrısı hisseden bir kişide çoğu zaman bu bölgede oluşan kızarıklık ce şişkinlik ile de karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ağız ve diş bakımı rutininin aksatılmaması, diş eti ağrısına karşı alınabilecek en büyük önlem olarak kabul edilmektedir.

Diş eti iltihapları, göz ardı edilemeyecek derecede önemli sonuçlara neden olmaktadır. Diş kaybı da, bu büyük sonuçlar arasında gösterilmektedir. Bu kapsamda, diş eti ağrısından kurtulmak isteyenlerin günde 3 kez dişlerini fırçalaması ve diş ipleri ile de detaylı temizlik yapılması gerekmektedir. Ağız ve diş bakımı sayesinde plaklar, diş çevresinde birikmeden önce önlem alınmış olmaktadır.

Diş eti ağrısı nasıl geçer?

Diş eti ağrısı, evde uygulanabilecek basit yöntemler ile geçirilebilmektedir. Düzenli diş fırçalamak, kompres uygulamak ve gargara yapmak bu yöntemler arasında en sık başvurulanlardır. Diş fırçalama sayesinde ağrıya sebep olabilecek kırıntılar hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Gargara da hassaslaşan diş etleri için bir nevi uyuşturucu vazifesi görmektedir.

İltihaplı diş etlerine karşı kullanılabilecek farklı gargara içerikleri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanlar ise tuzlu su ve sirkeli sudan oluşan doğal gargaralardır. Tuzlu su ile gargara yapmak isteyenlerin ocakta ılıtılmış bir bardak suya, 1 tatlı kaşığı kadar tuz koyması yeterli olmaktadır. Bu bağlamda kullanılan suyun kaynatılmasına gerek yoktur. Hazırlanan karışımın ağızda çalkalandıktan sonra yutulmadan tükürülmesi gerekmektedir. Tuzlu su, ağızda oluşabilecek bakteriyel enfeksiyonların önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Halihazırda bölgede biriken bakterileri de azaltmaktadır. İçerisine sirke konularak hazırlanan gargara da, tuzlu su ile aynı işlevi görmektedir.

Sıcak ya da soğuk kompres de diş eti kaynaklı ağrıları hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda dayanılabilecek seviyedeki soğuk veya sıcak su bir beze emdirilerek bölgede tutulabilmektedir. Bu yöntemde bezin doğrudan diş etleri üzerine uygulanmaması gerekmektedir. Bez, ağrı hissedilen alanın yakınına, yüzün üzerine konularak kompres yapılmalıdır.

Diş eti ağrısına ve şişmesine iyi gelen evde uygulanacak doğal yöntemler

Diş eti ağrıları, özellikle ilerleyen seviyelerde dayanılmaz derecelere ulaşabilmektedir. Bu rahatsızlığa karşı önlem alınmadığı takdirde diş etlerinde çekilme ve şişlik de oluşabilmektedir. Ancak, evde yapılabilecek doğal yöntemlerle bu belirtileri hafifletmek ya da tamamen gidermek mümkün olmaktadır. Bu bağlamda ağrılara karşı; zerdeçal karışımı, ada çayı ve sarımsaktan yardım alınabilmektedir.

Zerdeçal, bibere benzer tat taşıyan bir çeşit baharattır ve vücut sağlığı açısından oldukça faydalı kabul edilmektedir. Bu baharat, antiseptik ve anti-inflamatuar özellikler sahiptir. Yani bakterilere karşı oldukça güçlü bir üründür. Bu bağlamda; 1 çay kaşığı zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı ile bunun yarısı kadar tuzun bir karışım haline getirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan karışımın, hasta olan diş etlerine sürülmesi ile bölgedeki ağrılar hafifletilmektedir. Bu karışımın ılık su ile temizlenmesi ve ayda en fazla 3 defa uygulanması tavsiye edilmektedir.

Ada çayı, antimikrobiyal özellikte bir üründür. Bu özelliği ile de diş eti hastalıklarına karşı doğal bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda diş eti iltihaplanması yaşayan kişilerin günde iki kez ağızlarını ada çayıyla gargara yapması önerilmektedir. Ada çayı bölgedeki mikropları öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda dişlerin beyazlamasına da destek olmaktadır. Sarımsak da bakterileri yok etmek konusunda oldukça güçlü bir besin olarak kabul edilmektedir Bu sebeple sarımsağı tüketmek ve ezdikten sonra diş etine sürmek iltihap sebebi ile oluşan ağrıları gidermeye yardımcı olmaktadır.

Diş eti ağrısını geçirmek için bitki lapası kullanılır mı?

Bitki lapası, diş eti problemlerine karşı kullanılabilen etkili bir yöntemdir. Alternatif tıp ve geleneksel tedaviler içerisinde çoğu zaman antiseptik ve anti-inflamatuar özellikteki bitkilerden destek alınmaktadır. Karanfil tozu ve zerdeçal bu özellikleri ile ön plana çıkabilmektedir. Lapanın yapılabilmesi içinse farklı malzemelerden yardım alınabilmektedir.

Bitki lapası hazırlamak için öncelikle mikrop giderici özelliğe sahip birkaç bitkinin seçilmesi ve sıcak su yardımıyla ezilmesi gerekmektedir. Bitkiler lapa kıvamı aldıktan sonra doğrudan diş etlerinin üzerine sürülmelidir. Bitki lapası, ağrı olan bölgede açık yara olmadığı sürece uygulanabilen bir seçenektir. Ağız içerisinde açık yara olduğu durumlarda, bu karışımın mutlaka bir doktora danışıldıktan sonra kullanılması gerekmektedir.

Bitki lapası, diş etlerine sürüldükten sonra istenildiği kadar burada bekletilebilmektedir. Ancak, diş eti bölgesinde oluşan ağrının azaldığı hissedilince, bitki lapasının yıkanarak temizlenmesi tavsiye edilmektedir. Lapayı temizlemek üzere kullanılacak suyun da mutlaka ılık olması gerekmektedir. Aşırı sıcak ya da soğuk suyla temas halinde ağız içinde var olan enfeksiyon tetiklenebilir ya da buradaki mikroplara çoğalması için yeni alanlar yaratılabilir.