İngiliz The Sun, Türkiye'nin, Portakallar'a ders verdiğini yazdı. Burak Yılmaz'ın performansı hakkında ise İngilizce, 'Görkemli' anlamına gelen 'Brilliant' kelimesini esprili bir şekilde kullanan The Sun, 'Bur-Rıllant' başlığını çıktı.

'Ölümcül Türkiye'

Hollanda basınında yer alan Voetbalzone, Ay-Yıldızlılar'ın, harkulade performansını değerlendirdi. Söz konusu haberde, A Milliler için, "Ölümcül Türkiye" yorumu yapıldı. Özellikle Hollanda'nın sergilediği kötü futbolun altı çizildi.

'Felaket gecesi'

Hollanda basınından De Telegraph; Portakallar'ın, Türkiye karşısında hiç beklenmedik bir başlangıç yaptığını söyledi. Ayrıca alınan bu sonuç, 'Felaket gecesi' olarak değerlendirildi.

'Burak umutlarını bitirdi'

İngiltere'de yayın yapan The Guardian, "Hollanda attığı 2 gol ile umutlansa da umutlarını Burak Yılmaz tüketti" yorumunu yaptı.

İngilizler'den esprili başlık

İngiliz The Sun, Türkiye'nin, Portakallar'a ders verdiğini yazdı. Burak Yılmaz'ın performansı hakkında ise İngilizce, 'Görkemli' anlamına gelen 'Brilliant' kelimesini esprili bir şekilde kullanan The Sun, 'Bur-Rıllant' başlığını çıktı.

Güçlü savunma

Fransızlar'ın ünlü gazetesi, Türkiye'nin güçlü savunması ile ön plana çıktığını ve Hollanda karşısında bu durum sayesinde galibiyete uzandığını yazdı.

'Cryuff'un ruhunu yansıtamadılar'

Öncü medya kuruluşlarından ESPN'in Hollanda servisi, Türkiye'nin aldığı galibiyetin Portakallar adına dramatik olduğunu yazdı. Ayrıca Hollandalı futbolcular için, "Johan Cryuff'un 5. ölüm yıl dönümünde onun ruhunu sahaya yansıtamadılar" yorumu yapıldı.







