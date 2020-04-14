Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmemesi birçok diş problemine davetiye çıkarmaktadır. Diş ağrısına sebep olan bu rahatsızlıklardan biri de diş apsesidir. Diş apsesinden şikayet edenler nelerin diş apsesine iyi geldiğini araştırıyorlar. Diş apsesine ne iyi gelir? Nasıl geçer? Diş apsesini patlatmak ve delmek zararlı mı? Gibi bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Diş apsesi, diş etlerinde bir bakteriyel enfeksiyon neticesinde meydana gelen içi irin dolu oluşumlardır. Dişin farklı bölümlerinde ortaya çıkabilmektedir. Kulak ya da boyun bölgesine yayılan şiddetli ağrılara yol açabilmektedirler. Bu açıdan etkili bir şekilde tedavi edilmeleri son derece önemlidir.

Diş apsesi ve türleri

Diş apsesi, diş etlerinde ya da diş köklerinde irin birikmesi ile oluşur. Orta veya şiddetli ağrılara sebep olur. Diş apsesine, cilt yüzeyinin altındaki bakteriyel bir enfeksiyon sebep olmaktadır. Diş apsesinin görünüşü sivilceyi andırır. Periapikal ve periodontal apse olmak üzere iki türü bulunur. Periapikal apse, diş üzerinde görülen apsedir. Bu apse türü, diş kökünün ucunda meydana gelmektedir. Periodontal apse, diş etlerinde görülen apsedir. Diş eti ve diş arasına yiyecek sıkıştığı zaman bu durum diş etinin altında ve kemikte bakteri birikimine yol açar. Bu da diş eti apsesine neden olmaktadır.

Diş apsesinin belirtileri nelerdir?

- Ateş

- Ağız kokusu

- Uykusuzluk

- Ağır durumlarda yüzde şişlik

- Ağır durumlarda lenf bezlerinde şişme

- Etkilenen bölgeye ısı ya da basınç uygulandığı zaman artan ağrı

- Genel rahatsızlık ve sıkıntı

- Keskin, aşırı ya da zonklayan ağrı

- Hastanın ağzını açmakta zorluk çekmesi

Diş apsesine ne iyi gelir?

Diş apsesi, ağrılara yol açan bir rahatsızlıktır. Aspirin gibi ağrı kesiciler diş apsesinin neden olduğu ağrılar için içilebilir. Ağrılı yere kolonyalı pamuk koyma ise bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri olsa da zararlı olabilir. Diş apsesinin iyileşmesi için çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Yumuşak bir diş fırçası diş fırçalarken kullanılmalıdır. Tuzlu su ya da sirkeli su ile gargara yapılmasının diş apsesine iyi geldiği belirtilmektedir. Sarımsak ile tampon yapılması da sarımsağın anti bakteriyel özelliği ile birlikte etkili yöntemler arasındadır.

Evde uygulanabilen yöntemlerden biri de karbonatı bir miktar su ile karıştırarak gargara yapmaktır. Diş apsesi ağrısı için karanfil de tercih edilebilir. Çiğnenebilen karanfillerden birkaç adet alınarak ağrıyan bölgeye konulur. Başka bir uygulama ise karanfil yağının bir pamuğa konularak ağrıyan yerde bekletilmesi şeklindedir. Yine diş apsesi ağrısını geçirmek için tuz ile ovulan bir dilim salatalık ağrıyan yere konularak bekletilmektedir. Dışarıdan ağrıyan tarafta bulunan yanağa buz koyulması da diş apsesinin sıkıntılarına faydalı olan uygulamalardan biridir.

Diş apsesi nasıl geçer?

Diş apsesi, enfeksiyon kaynaklı bir diş problemi olduğu için tıbbi tedavisi son derece önemlidir. Bu yüzden diş apsesinin kısa sürede geçmesini isteyenler mutlaka uzman bir diş doktoruna başvurmalı ve doktor tarafından reçetelenen ilaçları ve uygulamaları söylenildiği şekilde yerine getirmelidir. Özellikle enfeksiyonun iyice yayıldığı durumlarda uzman doktor müdahalesi şarttır.

Diş apsesi tedavisinde ilk önce apsenin ortadan kaldırılması hedeflenir. Apse ile iltihaplanan bölgeye müdahale edilmemektedir. Apsenin şişliği indikten sonra hala iltihabın mevcut olduğu göz önünde tutulmaktadır. Apse yapan diş çekilmez ve uzun süreli antibiyotik kullanımı önerilmektedir.

Tıbbi tedavi yöntemlerinin dışında çeşitli doğal tedavi yolları da diş apsesinin geçmesine yardımcı olabilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Nane çayı: Bazı uzmanlara göre ıslak, soğumuş nane çayı poşetlerini apseli diş üzerine koymak, diş apsesinin yol açtığı ağrıları hafifletici bir etki doğurmaktadır.

Tuzlu su ile çalkalama: Ağzın ılık tuzlu su ile çalkalanması, iltihaplı bölgeden bakterilerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Ağrıdan yakınan kişiyi de rahatlatır.

Adaçayı ile gargara: Evde hazırlanan adaçayı ile yapılan gargara, ağız kokusunu gidermekle birlikte hissedilen ağrıyı da azaltmaktadır.

Sarımsak: Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak diş apsesi ağrılarının giderilmesinde etkili olmaktadır. Sıklıkla tüketilebilir.

Diş apsesinin kısa zamanda geçmesi için ağız ve diş bakımına ve hijyenine son derece önem verilmelidir. Diş ipi kullanma alışkanlığı edinilmeli ve dişlerin günlük bakımı düzenli yapılmalıdır. Bol bol sıvı tüketilmelidir. Diş hekimi kontrolleri de ihmal edilmemelidir.

Diş apsesine iyi gelen başlıca bitkiler; papatya, karabaş otu, adaçayı, karanfil yağı, zerdeçal, Aloe vera ve ekinezya olarak sıralanabilir.

Diş apsesini patlatmak ve delmek zararlı mı?

Apse tedavisinde dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Birinci husus, apseli dişe hekim müdahale etmelidir. Kişi apse yapan dişine, apseyi patlatmak ve delmek için kesinlikle müdahale etmemelidir. Kişinin apseli dişe müdahalesi apseyi patlatması ya da delmesi zararlı sonuçlar doğuracağından yapılmaması gereken bir harekettir. İlerleyen dönemde iltihabın tekrar oluşmasına da sebep olmaktadır. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken husus, diş apsesi olan kişinin kulaktan dolma bilgilerle ilaç tedavisi uygulamamasıdır.

Diş apsesi rahatsızlığı olan bir kişi, miktar ve dozajını bilmeden ilaç tedavisini kendi başına uygulamamalıdır. Çünkü bu şekilde yapılacak gelişigüzel bir tedavi diş apsesinin iyileşmesinden ziyade daha da kötüye gitmesine de sebep olabilir. Sağlık için bir risk ve tehlikeli durum yaratabilir. Diş apsesi tedavisinde kullanılacak tıbbi ilaçlar, doktorun reçete ettiği ilaçlar olmalı ve doktorun kontrolünde ve belirttiği dozlarda kullanılmalıdır. Diş apsesinin iyileşme süreci de doktorlar tarafından takip edilmelidir.