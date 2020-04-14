Diş ağrısı zaman zaman ortaya çıkan dayanılmaz bir ağrı oluşturan bir çeşit ağrı türüdür. Diş ağrısı hemen hemen herkesin çekebileceği ağrı türlerinden biridir. Kişide dayanılmaz bir ağrı oluşturur ve diş ağrısı günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Diş ağrısı problemi yaşayan kişiler çeşitli çözüm yollarını internet üzerinden araştırmaktadırlar. Peki diş ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Diş ağrısını kesen, dindiren çözümler ve evde geçirecek çözümler nelerdir? İşte diş ağrısını gidermeye yardımcı olacak doğal çözümler. Diş ağrısı hepimizin yaşayabileceği bir tür ağrıdır. Dolayısıyla diş ağrısını anında dindiren bitkisel çözümler de mevcuttur. Diş ağrısı acı verici ve dayanılmaz bir his verir. Pek çok kişi bu yöntemleri araştırarak diş ağrısında kurtulabiliyorlar.

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısı diş çürüklerinden veya diş iltihaplarından kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Kişinin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bu yüzden diş ağrısını gidermenin çözüm yollarına gidilmesi gerekir. Diş ağrısını dindiren bitkisel yöntemler mevcuttur. Çörek otur diş ağrısına iyi gelen bitkisel yöntemlerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu diş ağrısını hafifletir. Düzenli olarak çörek otu kullanımı ile birlikte diş ağrıları semptomları hafifler. Çörek otunu tüketmek için bir bardak su sirkenin içine çörek otu ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra artık çörek otunuz hazır. Çörek otunu dişinize değecek şekilde gargara yaparak diş ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Maydanoz ile gargara yaparak diş ağrınıza son verebileceğinizi biliyor muydunuz? Maydanoz diş ağrısını uyuşturur ve ağrıyı keser. Bir demet maydanozun suyunu çıkartacak şekilde meyve sıkacağı makinesine atın. Daha sonra maydanoz suyu çıkana kadar makineyi çalıştırın. Elde edeceğiniz maydanoz suyu ile ağrıyan dişinize gargara yapabilirsiniz. Maydanoz suyu ile gargara yaptıktan sonra diş ağrınız geçecektir. Bunu diş ağrısı çektiğiniz her zaman uygulayabilirsiniz. Susam yağı da aynı şekilde diş ağrısına iyi gelen bir diğer bitkisel çözümdür. Susam yağı sahip olduğu besin değerleri sayesinde diş ağrısını hafifletir ve kişiyi rahatlatır. Susam yağı aynı zamanda diş ağrısından doğan ağız kokusunu da giderir.

Diş ağrısına uygulayacağınız bir doğal gargara ise papatya çayı gargarasıdır. Papatya çayı oldukça sağlıklı ve ağrıları dindiren bir doğal çaydır. Sinirleri gevşetir ve diş ağrısını anında keser. Papatya çayını gargara şeklinde yapabilmek için öncelikle demlemek gerekiyor. Demledikten sonra ağrıyan dişinize gargara yaparak diş ağrınızı hafifletebilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen bir diğer bitkisel çözüm ise buğday çimi suyudur. Buğday çimi suyu ağızda yer alan bakterilerin yok olmasını sağlar. Ayrıca diş ağrısına sebep olan çürüğü de uyuşturur. Böylece diş ağrılarınız hafifler ve bu şikayetlerinizden kısa süre içerisinde kurtulursunuz. Dişlerdeki enfeksiyonu da azaltır.

Diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısını geçirmek için pek çok yöntem bulunuyor. Öncelikle dişleri doğal yapılan gargaralarla birlikte bu ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Uzman doktorların önerdiği pek çok doğal gargaralar bulunmaktadır. Bu bitkisel gargaraları tercih ederek diş ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Ağrıyan dişinizin anında ağrısını dindirmek istiyorsanız buz uygulaması yapabilirsiniz. Buz ağzınızı uyuşturacak ve ağrı hissiyatınızı yok edecektir. Buz uygulaması diş ağrısını geçici olarak geçirir ve sizi bir süre rahatlatır. Buz uygulamasını bir havlu veya bez yardımı ile yapabilirsiniz. Diş ağrınızı böylece kısa süre içerisinde kesilecektir.

Diş ağrısını geçirmenin bir diğer yolu ise sarımsaktır. Her derde deva olan sarımsak diş ağrınızda da sizlerin imdadına koşuyor. Sarımsak tam anlamıyla bir anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Dişteki zararlı ve ağrıya sebep olan bakterilerin yok olmasını sağlar ve kişiyi rahatlatır.

Diş ağrısını kesen dindiren çözümler ve evde geçirecek yöntemler

Diş ağrınız varsa evde geçirecek pek çok yöntem vardır. Diş ağrısı dindirmek için evde uygulayacağınız bu yöntemlerle kısa süre içerisinde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Evde yapacağınız zerdeçal kürü diş ağrısını hafifletir ve ortadan kaldırır. Zerdeçal anti inflmatuar içermektedir. Buda iltihap söktürücü özelliği olduğu anlamına gelir. Dişlerde yer alan iltihabı sökerek diş ağrıların hafifletilmesini sağlar. Zerdeçal kürünü evde yapmak oldukça kolaydır. Zerdeçalı ezerek toz haline getirin. Ardından zerdeçal tozunu dişinize sürerek 15 dakika bekletin. Ardından diş ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.

Diş ağrınızı geçirmek için evde yapacağınız bir diğer kür ise tuzdur. Tuz anti septik özelliğe sahiptir. Doğal olarak tuzu dişinize sürerek dişteki enfeksiyonunuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Bir bardak suyun içine tuzu karıştırın. Daha sonra dişinize bu gargarayı yaparak diş ağrılarınızın hafiflediğini görebilirsiniz. Sirkeli su da kullanarak diş ağrısını hafifletebilirsiniz. Sirkeli su dişlerinizi enfeksiyonlardan temizleyerek ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Evde yapacağınız bir bardak suyun içine sirke ilave ederek diş ağrınızdan kurtulmak mümkün. Diş ağrısı sirke suyu gargarası ile semptomları hafifler. Sirkeli su ile dişlerinize bu şekilde masaj yapabilir dilerseniz de gargara yapabilirsiniz.

Diş ağrısını evde geçirmek isteyenler için bir başka bitkisel çözüm ise zencefil ve karabiber kürüdür. Zencefil kürü zencefil ve karabiberin karıştırılması ile ortaya çıkan bir doğal kürdür. Bir damla suyun içine zencefil ve karabiber kürü karıştırılır ve macun kıvamına getirilir. Macun kıvamına geldikten sonra ağrıyan diş bölgenize bu kıvamı sürerek diş ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Diş ağrılarınız macun kıvamına gelen bu kür ile birlikte kısa sürede ortadan kalkar ve rahatlamanıza yardımcı olur.