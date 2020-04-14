Çok fazla çikolata, şeker gibi gıdalar tüketmek ya da diş yüzeyinde bulunan bakteriyle mikroplar dişlerin çürümesine daha sonra ise diş ağrısına neden olmaktadır. Özellikle zamansız gelen diş ağrısı bütün günü etkileyerek, sıkıntı çekmenize neden olur. Diş ağrısının şiddetli şekilde yaşandığı durumlarda diş ağrısına ne iyi gelir sorusu ise kişilerin en sık araştırdığı konulardan birisi olmaktadır. İşte diş ağrısı nasıl geçer ve diş ağrısına neler iyi gelir gibi sorunlarının cevaplarını derledik. Diş ağrısının nedeni dişteki çürük ise mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Fakat evde pratik uygulamalar sayesinde de diş ağrısını azaltabilirsiniz. Bazı ufak tedavi yöntemleri diş ağrısını hafifleterek, daha rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısını az da olsa evde kendi çözümleriniz ile azaltabilir ya da dindirebilirsiniz. Evde yapacağınız ufak tedaviler diş ağrısının kesilmesini sağlar. Öncelikle diş ağrısına iyi gelen yöntemleri belirlemek gerekir. Bu yöntemlerin başında da diş fırçalamak vardır. Diş fırçalamak diş yüzeyinde bulunan besin kırıntılarının temizlenmesini sağlar. Böylece dişlerinizde bir çürük varsa ve bu besin kırıntıları ağrı yapmışsa fırçalama sayesinde ağrılar kesilebilir.

Diş ağrısına iyi gelen diğer bir uygulama ise gargara yapma yöntemidir. Gargara yaparak diş yüzeyine hafif bir uyuşukluk verebilirsiniz. Bu sayede diş ağrısı hafifler ve zamanla kesilir. Gargarayı sirkeli su ya da tuzlu su ile yapabilirsiniz. Gargara sayesinde diş ağrısına uyuşturucu etki yapabilirsiniz. Gargara işlemi sayede uyuşturma için değil dişleri dezenfekte için de yapılır. Dezenfekte olan dişler bakteri ve mikroplardan arınır, dişlerde bulunan şişliklerin de azalmasını sağlar.

Diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısını geçirmek için öncelikle diş ağrısına neden olan durumları belirlemek gerekir. Diş ağrısına neden olan durumların başında çoğu zaman diş çürükleri gelir. Diş çürükleri genellikle besin tüketimleri esnasında ya da besin kırıntılarının dişte kalması nedeniyle ağrıya sebep olur. Ağrının çok şiddetli olması halinde mutlaka bir diş doktoruna başvurmak ve çürüklere müdahale ettirmek gerekir. Fakat diş doktoruna gidemeyecek durumdaysanız bir ağrı kesici ilaçla da diş ağrısını geçirebilirsiniz.

Diş ağrıları ilaçlar haricinde basit uygulamalarla da giderilir. Öncelikle ağrıya diş üzerine buz uygulaması yapmak diş ağrısının hafiflemesini sağlayacaktır. Genellikle bu uygulama geçici bir yöntem olarak yapılır. Ayrıca karanfil ya da karanfil yağı da antiseptik özelliğe sayesinde diş ağrısının geçmesini sağlar. Özellikle karanfil yağını ağrıyan diş üzerine uygulayarak diş ağrısının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Karanfil yağı bu özelliği sayesinde birçok diş macununda da kullanılmaktadır. Çünkü diş ağrısını doğrudan tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Karanfili ya da yağını ağrıyan diş üzerine koyarak hafifçe bastırın. Bu uygulama diş yüzeyinde uyuşma etkisi yaratarak diş ağrısının giderilmesini sağlar.

Diş ağrısını geçirecek çözümler nelerdir?

Diş ağrısı çoğu kişi için dayanılmaz bir sancı haline gelmektedir. Özellikle gece başlayan diş ağrısı kişilerin uykusuz kalmasını sağlarken aynı zamanda da tüm günün ağrı ile geçmesine neden olur. Bu durumlarda diş ağrısını geçiren ve azaltan çözümler devreye girer. Diş ağrısı yaşayan kişiler ufak çözümler sayesinde diş ağrılarının hafiflemesini sağlayabilir. Bu gibi durumlarda öncelikle diş ağrısına iyi gelen tedavi şekillerini bilmek gerekir. Örneğin; zerdeçal diş ağrısının giderilmesi için en iyi çözümlerden birisidir.

Zerdeçalı su ile karıştırarak bir macun kıvamına getirmelisiniz. Elde ettiğiniz macunu ağrıyan diş üzerine uygulayarak bir müddet beklemeniz gerekir. Zerdeçal içerisinde antiseptik özelliği bulunan bir besindir. Bu sayede de diş ağrısının giderilmesine yardımcı olacaktır. Bu çözümlerin yanı sıra;

- Çörek otu da diş ağrısı için bir ağrı kesici olarak kullanılabilir. Çünkü çörek otu içerisinde uyuşturma etkisi bulundurmaktadır.

- Sarımsak ise antibiyotik özelliği sayesinde dişlerde bulunan mikrop ve bakterilerin yok olmasına yardım eder.

Diş ağrısını evde tedavi etme yöntemleri

Diş ağrısını evde doğal yöntemler ile tedavi edebilirsiniz. Özellikle hafif çürüklerde ve ağrılarda evde yapacağınız çeşitli uygulamalar diş ağrısının kolaylıkla giderilmesine yardımcı olur. Evde diş ağrısı için yapabileceğiniz yöntemler şu şekildedir;

1- Dişleri hafif şekilde fırçalayarak, rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

2- Evde doğal antibiyotikler uygulayarak, dişlerde bulunan bakterilerin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.

3- Ağrıyan diş üzerine buz uygulayarak, dişin uyuşmasını sağlayabilirsiniz.

4- Ağrıyan dişe karanfil yağı doğrudan o dişin uyuşmasını sağlar ve ağrıların giderilmesine yardımcı olur.

5- Papatya ya da rezene çayını ılık şekilde tüketerek, dişlerin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

6- Tuzlu su ile gargara yaparak, diş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

İltihaplı diş ağrısı nasıl geçer?

İltihaplı diş ağrısı dayanılması en zor ağrı çeşitlerinden birisidir. Genellikle iltihaplı diş ağrısı evde doğal yöntemlerle geçirilmez. Bu nedenle mutlaka bir uzmana gözükmek gerekir. İltihaplı diş ağrısı için evde yapacağınız çözümler sadece diş ağrısının hafiflemesini sağlar. Ama diş iltihabını geçirmez. Diş doktoruna iltihaplı diş için başvurduğunuzda genellikle doktor antibiyotik önerir. Fakat bu ilaçları tek başınıza doktor tavsiyesi olmadan almamanız gerekir.

İltihaplı diş ağrısını azaltmak için evde bir bardak ılık suya bir miktar tuz ekleyerek, gargara yapmanız gerekir. İltihaplı diş ağrısına bu su ile her gün 2 ya da 3 defa gargara yapmanız önerilir. Böylece iltihabı azaltabilir ve diş ağrısını da hafifletebilirsiniz.