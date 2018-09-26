Dirt Rally 2.0 önümüzdeki yıl konsollara ve PC’ye geliyor

Dirt Rally 2.0 (eski klasik Colin McRae Rally 2.0‘a referans olarak), resmi World Rallycross Championship lisansı ve sekiz resmi WRX pisti sunacak. Ayrıca Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD konum olarak oyunda yer alacak. Haziran ayında Codemasters’tan ayrılan, ilk Dirt Rally oyununun yönetmeni Paul Coleman projede yer almayacak.

Geçtiğimiz yıl yeni pistlere daha kapsamlı odaklanan Dirt 4 yayınlanmıştı ve Dirt Rally 2.0 bir kez daha zor yolu seçerek Dirt serisine eklenecek.





İngiltere merkezli geliştirme stüdyosu Codemasters, oyun endüstrisine birinci sınıf yarış oyunları sunuyor. Şirket, çok çeşitli oyunlar yayınlayarak isim yaptı ve Colin McRae Rally serisi, Dirt: Colin McRae Off-Road ile birlikte Dirt serisine yön verdi. Yeni oyun, dün Codemasters ve Dirt twitter hesaplarında tanıtılmıştı.

Dirt Rally 2.0‘ın çıkış tarihi 26 Şubat 2019 olarak açıklandı ve PC, Xbox One ve PlayStation 4 sürümleri duyuruldu. (PSoyun.com)