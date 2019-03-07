Veteran yıldız Dirk Nowitzki, Almanya’nın BIG dergisine yaptığı açıklamada FIBA tarafından Çin’de düzenlenecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’na gidecek Almanya’nın yeni jenerasyonu için çok heyecanlı olduğunu ve takımın çeyrek finallere ulaşma şansı olduğuna inandığını söyledi. Yeni kuşağın çok heyecan verici olduğunu belirten Nowitzki, Almanya’nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na gitmesini umduğunu da belirtti.

Nowitzki, Avrupa Elemeleri sırasında Almanya'nın maçlarını takip ettiğini ve Başantrenör Henrik Rodl’un takımda yaptıklarını beğendiğini ve ondan büyük şeyler beklediğini söyledi. Daha önce 2002 ve 2006 senelerinde Dünya Kupası’nda yer alan ve milli formayı en son FIBA 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda giyen Nowitzki, “Takımdaki olumlu gelişmeleri gözlemlemek eğlenceli oldu. Oyuncular savaşmak ve turnuvanın nasıl ilerlediğini görmek zorundalar. Alman Milli Takımının yeterli gücü olduğuna kesinlikle inanıyorum. Eğer herkes sağlıklı olursa, DBB (Alman Basketbol Federasyonu) milli takım için geniş bir genç grup topladı diyebiliriz. Daniel Theis, Maxi (Kleber), Dennis (Schroder) ile birlikte bu çok heyecan verici bir kuşak. Umarım Paul Zipser de kısa süre sonra tekrar hazır olur. Schroder’in Almanya’nın en önemli silahı olacağına inanıyorum. Eğer o Dünya Kupası’nda iyi oynarsa, o zaman her şey mümkün” ifadelerini kullandı.

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nda milli takımda yer alan ve Almanya’nın bayrak taşıyıcısı olan Nowitzki, “Umuyorum iyi bir performans sergileyip Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanırlar. Olimpiyat Oyunları’na katılmak federasyon için de gerçekten harika ve çok önemli bir adım olur. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini ve bu rüyayı gerçekleştirmelerini isterim” dedi.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası, 7 takımın doğrudan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına olanak sağlayacak. Belirlenen 7 takımın arkasında, Dünya Kupası'nı en iyi 16 içerisinde tamamlayan takımlar ise düzenlenecek 4 ayrı FIBA 2020 Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda mücadele etme hakkı kazanacak.