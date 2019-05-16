Dirk Nowitzki, Çin 2019’un Üçüncü Global Elçisi Oldu

NBA ve Alman Milli Takımı’nın eski yıldızı Dirk Nowitzki, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un global elçisi oldu. Nowitzki, Yao Ming ve Kobe Bryant’ın ardından, ilk defa 32 ülkenin katılımı ile düzenlenecek Dünya Kupası'nın elçisi olarak duyurulan üçüncü global spor ikonu oldu.

Almanya ile muhteşem bir oyunculuk kariyeri yaşayan Nowitzki, FIBA turnuvalarında forma giydiği süreçte daima yıldız olarak yer aldı. 2002 Dünya Kupası’nda ülkesinin dünya turnuvaları bazında aldığı en iyi sonuç olan üçüncülüğe ulaşmasında takımın liderliğini yaptı. Aynı turnuvada 24 sayı ortalamasıyla en çok sayı atan oyuncu oldu ve turnuvanın MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi.

2008 yılında, Almanya'yı FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda finale taşıdı ve ülkenin Pekin Olimpiyat Oyunları’na katılmasını garantileyerek, Almanya’nın 16 yıl sonra basketbolda Olimpiyat Oyunları’na katılmasına katkı sağladı. Açılış Töreni’nde Almanya kafilesinin bayrak taşıyıcısı olarak görev yaptı.

Nowitzki, 2011'de Dallas Mavericks'le ilk kez NBA şampiyonluğuna ulaştıktan ve NBA Finalleri’nde MVP ödülünü kazandıktan sonra Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılmak üzere Alman Milli Takımı’na geri döndü. Avrupa’nın en büyük basketbol turnuvası olan EuroBasket’in Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2015 baskısında Dirk Nowitzki, kendi ülkesinde son kez milli formayı giydi.

Geçtiğimiz ay Nowitzki, 21 yıl süren ve tamamını Mavericks'le geçirdiği NBA kariyerini noktaladığını açıkladı. Dirk Nowitzki, aynı zamanda, FIBA turnuvalarında oynayan en iyi oyunculardan biriydi.

Global elçi olan Nowitzki, FIBA'nın en büyük turnuvası olan Dünya Kupası’nın ilk defa 32 takımla düzenlenecek versiyonunda yer almasının yanı sıra, Çin 2019'a giden yoldaki etkinliklere katılarak Dünya Kupası'nın tanıtımına yardımcı olacak.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Nowitzki, “FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yaşıtlarım ve en büyük rakiplerim arasında olan Yao Ming ve Kobe Bryant'a katılmaktan, bu prestijli rolü üstlenmekten onur duyuyorum. Basketbolun en üst düzey turnuvalarında oynadığım çok güzel anılarım var. Milli takım formasını giymek ve ülkemi FIBA müsabakalarında temsil etmek benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları ve EuroBasket turnuvalarında, dünyanın en büyük sahnelerinde performans gösterdiğim için şanslıyım. Almanya’nın 2002’de Indianapolis’teki Dünya Kupası’nda üçüncü sırayı almasına yardımcı olmak kariyerimdeki en iyi anlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yirmi yılda, uluslararası oyunda basketbol seviyesinin arttığını ve büyüdüğünü şahsen gördüm. 32 takımdan oluşan bir Dünya Kupası, milli takım basketbolunu daha önce hiç ulaşılmayan bir seviyeye getirecek ve bu şimdiye kadarki en rekabetçi etkinlik olacak” şeklinde konuştu.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, “Dirk Nowitzki gibi bir ikonun Çin'deki FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın global elçisi olarak Yao Ming ve Kobe Bryant'a katılması FIBA için büyük bir ayrıcalık ve onurdur. Dirk, FIBA milli takım müsabakalarında Almanya'yı daima gurur ve bağlılıkla temsil eden lider rolünü üstlendi. Ekibi için süper star olarak sahne aldı, taraftarlarını ve izleyicilerini merak içinde bırakıp daha fazlasını görmeyi beklemelerini istedi. Dirk uluslararası basketbol tarihindeki en iyi oyuncular arasında yer alıyor ve onun tarihi bir etkinlik olacak Çin 2019’un bir parçası olacağı için çok heyecanlıyız” dedi.

FIBA üçüncü global elçi olarak Nowitzki'yi duyurarak, Çin 2019 yolunda gerçekleştirdiği etkileyici ve heyecan verici etkinliklerden bir diğerini açıklamış oldu. FIBA’dan yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos'ta başlayacak Dünya Kupası’ndan önce, Kupa Turu da dahil olmak üzere daha heyecan verici etkinlikler gerçekleştirilecek.